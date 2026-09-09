好食好事秀食農鏈創新應用

好食好事基金會今年參與「2026臺灣智慧農漁週」，與悠由數據、蓋婭智壤科技、擎壤科技共同組成「食農科技韌性創新館」，並集結Farmio、格園社會企業、艾滴科技、鮮田、台煬實業及豐漁水產六家新創與企業，從農業生產一路延伸至水產養殖、循環材料與跨境食品採購，展現科技在食農供應鏈的創新應用。

好食好事基金會執行長林薇真表示，好食好事基金會由頂新和德基金捐助成立，2018年推出好食好事加速器計畫，是台灣具代表性的食農科技新創加速器。多年來協助許多新創團隊發展智慧農業科技，從技術、場域驗證到產業媒合及市場導入。

林薇真指出，全球食農產業下一階段的發展，重點在於讓數據、設備、場域與市場形成可以連結的系統。台灣已有許多具競爭力的食農技術，下一步則須透過場域驗證，確認市場需求與導入條件，進一步發展可擴張的商業模式，讓科技真正落地食農產業。

好食好事加速器長期聚焦食農供應鏈，協助新創推進場域驗證、產業媒合與市場導入。此次主題館將具產業經驗的農業科技業者與新創放在同一供應鏈脈絡，也讓不同技術從生產、養殖一路連結至資源循環與市場端，尋找後續合作及規模化的可能。

豐漁水產創辦人許宏德表示，公司成立三年來，從彰化一路拓展至屏東，已在台灣導入逾100台智慧無人養殖船，在協助漁民省工、提升養殖效率之外，下一步更希望讓產品成為漁民的「生財工具」，進一步創造收益。

許宏德指出，目前公司正與台灣水產試驗所、沖繩政府及印尼政府合作，進行三國FCR（飼料轉換率）及換肉率驗證，希望透過實際數據證明智慧養殖設備的效益，讓台灣智慧養殖技術獲得國際市場認可。

他表示，感謝好食好事加速器協助團隊今年7月赴日本沖繩、8月前往印尼日惹進行市場驗證，發現當地漁民同樣面臨缺工、人口老化及智慧養殖設備不足等問題。目前已與沖繩政府完成POC計畫並開始執行，台灣方面也已加入水試所育成中心，印尼則持續洽談合作，盼串聯三地資源，將智慧養殖技術推向國際市場。

悠由數據創辦人吳君孝表示，公司目前發展的核心是以AI演算整合土地及農漁業數據，建立全球標準化的生產數據服務。使用者不需額外安裝設備，也不用派員到田間調查，透過軟體即可掌握作物是否缺水、缺肥或生病，以及目前生長階段、預估產期等資訊，進行長期標準化的數據監控。

吳君孝指出，悠由數據採純軟體訂閱模式，使用者可依實際需求訂閱，不必先投入設備成本，降低智慧農業導入門檻。他也是好食好事第一屆及第七屆參與成員，從創業早期一路接受陪伴與資源支持，從台灣市場發展到後續拓展海外市場，都有好食好事團隊參與。

他認為，對新創團隊而言，除了具備技術與解決方案，更重要的是讓技術被市場看見。好食好事除了陪伴企業與團隊成長，也協助新創進行國際拓銷，從台灣一路拓展至東南亞及日本市場，讓具技術優勢的新創有更多機會與海外市場接軌。