陪伴、引領、創新...微風三大策略再拚輝煌

微風集團走過25年後，下一個新階段，集團內外仍有幾項挑戰待突破。其中，過去微風引以為傲的「貴婦經濟」面臨消費型態轉變，高端客群的經營模式必須重新調整；同時，信義商圈競爭升溫、北車據點退出及年輕客群崛起，微風提出「陪伴、引領、創新」三大策略，從鞏固既有客群、掌握國際潮流到推動品牌共創，迎戰市場變化。

微風集團百貨事業處副總經理蔡碧芳表示，許多消費者從精品消費、約會一路走到家庭階段，現在甚至帶著下一代走進商場。這些長期累積的消費關係與品牌記憶，將成為微風下一階段經營的重要基礎。

守住高端客群之餘，如何吸引年輕消費者也是另一項挑戰。微風近年積極導入韓國品牌，並透過策展、展覽與期間限定合作創造話題，讓商場維持新鮮感，也測試年輕客群對新品牌與新內容的反應。

面對消費世代變化，蔡碧芳表示，未來將持續把全球不同市場的品牌、文化及生活方式帶進台灣，讓微風成為接觸國際潮流的平台。「創新」則是微風面對年輕客群的重要策略。蔡碧芳表示，下一階段商場競爭的關鍵，可能不再只是擁有多少品牌，而是能否快速掌握最新時尚與流行趨勢，將新品牌、新內容及新體驗帶進台灣市場。微風也將進一步走向「品牌共創」。