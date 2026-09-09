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安內攘外 微風集團轉型突圍

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
微風集團25周年慶，微風策略長廖曉喬（中）宣布集團走向轉型之路。微風／提供
微風集團25周年慶，微風策略長廖曉喬（中）宣布集團走向轉型之路。微風／提供

微風集團25周年慶，儘管微風台北車站據點結束營業，集團啟動轉型突圍策略，祭出「安內攘外」布局。微風集團策略長廖曉喬昨（8）日表示，將先鞏固信義計畫區精品核心，啟動大型店改造計畫，重新調整空間與內容；外部則評估海外發展，目前已鎖定澳洲市場，為下一個25年尋找新的成長空間。

在「安內」策略下，廖曉喬昨日於微風25周年慶記者會中表示，信義計畫區目前已有一項大型改造案正在推進，未來將重新規劃空間與內容，打造不同於現有百貨的消費體驗，相關計畫將分階段展開，預計2029至2030年逐步明朗。集團開發團隊也持續尋找新的據點與合作機會，持續擴大實體版圖。

大型計畫布局之外，起家厝微風廣場則啟動轉型工程。廖曉喬表示，微風未來將從傳統品牌招商進一步走向品牌共創，與品牌共同規劃空間、策展及期間限定內容，讓商場持續產生新的話題與消費理由。內容經營也將成為本館轉型的重要方向。面對年輕世代消費習慣改變，微風將從時尚延伸至藝術、食品、科技、AI及生活風格等領域，透過策展、期間限定及輪替式合作，吸引不同客群。

「攘外」方面，澳洲成為微風海外布局的第一個重點市場。廖曉喬表示，目前確實正在評估澳洲市場，已有一些據點進入評估，若未來赴澳發展，規劃方向將以百貨商場為主。

市場人士分析，澳洲零售市場相對封閉，國際品牌規模與台灣相近，但各大購物中心進駐品牌高度雷同，市場內容相對缺乏新意，精品則集中在少數大型商場，其他地方型商場多以超市、美食街及平價商品為主。對微風而言，市場現有樣貌也提供新的切入空間，集團在下一個25年也能創造嶄新的面貌。

微風 微風集團 周年慶

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