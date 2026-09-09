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台塑四寶8月營收1,570億 前八月衝逾1兆元

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

台塑四寶昨（8）日公布8月營收，合計1,570.57億元，月增3.4%、年增40.7%；前八月營收1兆643.7億元，年增15.4%。其中，南亞、台塑化年、月雙增，南亞受惠AI需求，電子材料營收占比逼近六成，為主要亮點。

南亞（1303）8月營收306億元，月增0.1%、年增46.7%，創50個月新高；前八月營收2,134.17億元，年增23.17%。南亞指出，8月營運呈「電子增、化工減」，BPA下游定檢影響化工產品銷售，但電子材料需求持續成長，推升單月營收續創波段高點。

其中，8月電子材料營收年增82.3%，占整體營收近六成。南亞表示，配合市況調漲銅箔基板（CCL）、銅箔、玻纖布及玻纖絲等產品售價，並由高階產品擴大至中階及一般材料；同時透過製程優化突破產能瓶頸，持續擴充高階產品產能，電子材料呈量價齊揚。

台塑化（6505）8月營收819.06億元，月增9.5%、年增50.3%；前八月營收5,016.99億元，年增16.7%。台塑化表示，8月銷售量差較7月增加24.6億元、銷售價差增加46.2億元，量價同步挹注營收。

煉油事業8月原油煉製量1,539.6萬桶，月增70.2萬桶，產品銷售量增加109.6萬桶；今年8月杜拜原油均價較去年同期每桶增加19.3美元，加上外銷油品對原油價差擴大，使產品平均售價年增每桶48.7美元。烯烴事業營收則月增、年減，但乙烯、丙烯、丁二烯及裂解汽油均價均較上月及去年同期上漲。

台化（1326）8月營收305.58億元，月減2.3%、年增31.7%；前八月營收2,307.29億元，年增16%。台化表示，中東地緣衝突、美國加大經濟制裁，加上荷莫茲海峽情勢影響原油運輸，帶動油價及石化原料價格高檔震盪，加上部分同業裝置集中檢修，支撐產品售價；公司持續提高差異化產品比重，平均售價也較去年同期提升。

台塑8月營收139.92億元，月減8.5%、年增6.8%；前八月營收1,185.25億元，年減1.5%。台塑表示，8月呈「量減價揚」，配合台塑化OL-3歲修，麥寮四個廠同步安排歲修，加上台塑工業（1301）美國公司8月1日起併入台塑美國公司，產品銷量較7月減少6.3萬噸。

不過，受乙烯、丙烯價格上行帶動，台塑8月主要產品平均售價較去年同期上漲27%至58%；惟原油及原料價格高檔震盪，下游客戶採購保守，產品銷量仍較去年同期減少。

營收 台塑四寶 南亞

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