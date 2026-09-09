浮動式離岸風電選商將起跑 經部規劃徵選2+1案

浮動式離岸風電起跑，經濟部昨（8）日召開說明會，規劃徵選「2+1」案，每案約100至200千瓩（MW），設置六至12座浮台，並於2032至2033年完工併網，選商規則預計今年第4季公告，明年第2季截止收件，最快預計明年第3季公布選商結果。

能源署副署長陳崇憲表示，歐美現有各種浮動式風機技術，經濟部持開放態度，歡迎業者在台灣測試。依選商規則，參與浮動式風機示範計畫須為通過環境部簡易環評的備查案場，依目前來看，約有九個風場符合投標資格，其中也包括固定式風機開發商。

陳崇憲表示，經濟部透過示範計畫，從法規、技術、基礎設施、經濟效益等四方面，找出適合台灣的發展，最後才能達商業化目標。他強調，浮動式風電示範計畫是「獎勵」計畫，經濟部將全力協助解決業者問題。

陳崇憲說明，浮動式風電示範計畫以兩案為原則，每案設六至12座浮台（約100至200MW）。為找出最適合台灣地理位置、氣候條件的技術，經濟部願意再增加一案。換言之，最多為三案。

為推動浮動式風機，經濟部先前曾提出除躉購費率外，亦可提供一次性補助基礎設施。陳崇憲表示，現在政策已確立，獎勵措施就是20年躉購費率，不再有一次性補助，這也是業界建議。

針對浮動式風場水深，陳崇憲表示，水域較淺多為固定式，相信具開發權業者也都有精算，而台灣各地區海域離岸多遠的水深也都不同，不會特別明訂浮動式離岸風電的距離與設置深度。

依能源署規劃，浮動式示範計畫選商有三大評分項目，技術能力占45分，財務能力40分，永續協力15分。其中永續協力著重環境友善共榮及在地合作與人才培育。

依規劃，履約能力審查分數達70分以上，分配由高分至低分依序核配；同分時，依序按技術能力、財務能力得分進行排序，若仍同分則抽籤決定。原則上要在2032年底前完工併聯，但若符合2032年底前完成全數浮台設置或半數併網者，得展延一年再完工併聯。

日前部分開發商表態不參與浮動式選商，陳崇憲表示，各家業者有自身考量，目前約九座風場具競爭資格，但部分場址重疊，最後就依排序取得開發權。