台塑四寶科技材料布局 加速推進

新纖布局低空經濟，不只瞄準無人機製造商機，醫療物流、保全及瓦斯管線巡檢都成為潛在應用場景。此次合作的瑞士JEDSY目前已在四個國家營運21條航線，累計飛行數萬趟；極現科技在台也已取得相關專案許可，可利用無人機運送藥物、血品及檢體。

2026-09-09 01:42