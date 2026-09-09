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台塑四寶旺季報到 Q4不看淡
台塑四寶樂觀看9月及第4季。南亞（1303）預估電子材料及產品市況持續暢旺，並持續強化高階產品產能。台塑化（6505）、台塑（1301）、台化（1326）則因油價持續在高檔，相關產品煉製價差續強；台塑、台化預期產品價格有撐加上旺季效應，營運有望改善。
南亞表示，電子材料各產線產能利用率已趨近滿載，除新廠擴建案以外，也增加銅箔基板、特殊玻纖布產能，預期於第4季至2027年起，開始貢獻產能及營收。
台化指出，化工產品及塑料均隨原油行情上漲，加上夏天高溫及假期結束，預期9月營收將會較8月改善。台塑表示，第4季將迎接「金九銀十」需求旺季；加上近期中東衝突升溫，原油及乙、丙烯價格維持高檔，帶動大陸石化產品期貨上漲，支撐石化產品價格。
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