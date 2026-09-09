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長榮、萬海8月營收年月雙升
長榮（2603）、萬海（2615）8月營收同步走揚，呈年、月雙增。長榮8月合併營收489.86億元，月增1.89%、年增48.64%；前八月營收為2,887.37億元，年增9.78%。萬海8月營收192億元，月增3.01%、年增65.59%；累計前八月營收為1,143.81億元，年增19.2%。
萬海表示，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）已連六周上漲，目前仍維持相對高檔，顯示整體市場運價具一定支撐力道。
法人表示，SCFI連六周上漲，加上巴拿馬運河水位偏低、亞洲港口壅塞及中國大陸「十一」長假前出貨需求升溫，航運市場運價維持高檔，支撐長榮、陽明（2609）及萬海營收及獲利表現。
上海航運交易所SCFI最新一周上漲80.52點至3,590.05點，連續第六周走揚，其中美西線周漲4.4%，遠東至美西每FEU運價突破7,000美元；近洋線同樣受亞洲主要港口壅塞影響，東南亞線周漲幅達12%，整體市場維持偏緊格局。
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