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日本客戶占比衝上四成 信義房屋不動產東京再展三田店第二家

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
信義房屋不動產株式會社東京第二家路面店三田店正式開幕，由信義企業集團關係企業處副總經理信泓浚(中)、信義房屋不動產株式會社社長何偉宏(左)，及店經理李佳蓉(右)剪綵。信義房屋／提供
信義房屋不動產株式會社東京第二家路面店三田店正式開幕，由信義企業集團關係企業處副總經理信泓浚(中)、信義房屋不動產株式會社社長何偉宏(左)，及店經理李佳蓉(右)剪綵。信義房屋／提供

信義（9940）企業團旗下日本信義2024年起推動深度在地化，推升日本客戶占比從約5%攀升至逾40%；日本信義表示，為更貼近在地需求，集團在東京都港區新增第二家、三田店9月正式開幕，象徵信義房屋從東京港區將日本信義展店計畫再向外拓展。

信義房屋不動產株式會社社長何偉宏表示，自成立以來，深耕日本市場的心未曾改變，加上台灣市場曾受疫情鎖國衝擊，讓信義更堅定在地化的腳步不能停，2024年起正式在日本推動深度在地化，面向日本客戶推廣力度加大，帶動整體表現顯著成長，日本客戶占比從5%左右一路成長到超過40%，繳出亮眼成績單。

何偉宏指出，過去日本因受泡沫經濟影響，日本國民購屋意願低，但隨市場成熟度、政府把關與人民的交易習慣改變，日人買房比例也持續增加，帶動整體房市的移轉量，看準日本內需潛力，信義房屋不動產株式會社繼東京六本木店首家店後，第二家三田店路面店正式在9月開幕。

何偉宏分析，之所以選在三田設點，主因本地客戶以小家庭為主，購屋多為重視交通、地緣關係的自用客戶，加上三田一帶是東京都幾個再開發計畫主要的重點地區，有多條地鐵路線通過、交通便利，周遭有慶應義塾大學、東京科學大學等名校校區，亦有許多商辦聚落與行政機關，兼具文教、商業及政府機關，不僅商業蓬勃更有學區，擁人口紅利、區域需求度高，在地潛力十足。

信義企業集團品牌發展處暨關係企業處副總經理信泓浚表示，奠基在既有的台日鏈基礎下，三田店將成為示範店，象徵信義房屋在港區從六本木店單點出發，與三田店連成一線，再往開設下一家店邁進，將分店以點、線、面向外持續擴散成網，從港區把信義房屋的拓點計劃和服務精神拓展出去。

信義房屋 日本

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