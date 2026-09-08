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運動部台灣品牌國際賽論壇 探索賽事與城市新連結

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

運動部8日舉辦「2026台灣品牌國際賽研習營」第三場國際論壇，邀請來自日本、越南、瑞士等國際講者，以及國內運動組織、賽事主辦單位與運動產業夥伴共同交流。

今年研習營以「百場賽事，發現台灣」為主軸，此次論壇著重「品牌賽事」、「女性運動」、「城市永續」及「運動媒體與行銷」等議題，透過國際案例與賽事實務分享，探討賽事如何建立品牌特色，連結參與者與城市，進一步創造更長遠的影響力。

運動部次長黃啟煌表示，台灣每年舉辦超過百場國際運動賽事，國際賽事不僅是國際交流與競技的舞台，也是讓世界認識台灣、展現城市特色的重要管道。隨著國際運動發展日益多元，賽事除了提升辦理品質，更需要建立鮮明的品牌特色，並透過城市、參與體驗及媒體傳播等不同面向擴大影響力。

此次論壇首度邀請FIBA 3x3總部媒體與數位負責人Motaseм El Bawab，以及亞洲匹克球青少年人才發展計畫總監Truong Quang Vu，分別從3x3籃球的全球發展與數位球迷經營，以及亞洲快速發展的匹克球運動切入，分享國際賽事品牌經營、新興運動推廣及參與者連結等實務經驗。

女性運動亦為此次論壇重要議題之一，論壇邀請中華民國路跑協會秘書長陳華恒，以及日本具代表性路跑賽事營運與運動科技服務公司R-bies社長Yu Kurosaki，分享女子參與路跑，女子賽事發展及市場趨勢，並探討賽事如何從參與者需求出發，打造更具吸引力及友善的運動參與環境。

在運動媒體與行銷方面，則邀請緯來體育台從實際運動內容製播經驗出發，分享媒體如何透過賽事轉播、節目企劃及多元內容傳播，擴大賽事觸及與觀眾連結，並進一步將賽事內容與城市特色、旅遊體驗相互結合，為賽事品牌、城市行銷及運動觀光創造更多可能。

「2026台灣品牌國際賽研習營」今年最後一場國際論壇「年度交流分享會」預計於11月20日在台北舉辦，相關資訊將陸續公布，歡迎運動界及相關產業夥伴持續關注。

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