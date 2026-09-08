古書今贏／不斷學習 累積實力

用餐時朋友閒聊一件趣聞：綠島某地主整理地籍，發現名下持有一筆0.01平方公尺，公告地價不到4元的土地，連插上界樁，都要對得很準，才不會越界。隨後自嘲身上財都是他人財，僅是暫時保管，口袋裡只剩叮噹響，我聽了將褲袋外翻說：「你比我強，還有叮噹響，我連『叮噹』都沒有。」

朋友接著提起：「最近公司來了一位助理，相貌和能力還不錯，觀察後發現，幾乎機不離身，滿口都是顏值、品質，已經快30了，生活大多靠爸媽支持。忍不住提醒公司免費進修機會很多，可以抽空提出，不只對未來有幫助，還有機會認識『更好的人』，沒想到她回了我三個字『不需要』。」

內子順話搭話，對兒子說：「有能力才能選擇過什麼樣的品質，像是我選你老爸，如果只看顏值，根本不會有你。」聽了讓人有點無語，卻贏來兒子哈哈大笑。

報載綠島的那位地主，名下其實有多筆多地，所謂立錐之地，對他不過九牛「半」毛；至於人生以何為重因人而異，只要開心就好，若是自己不想努力，冀望有人可依靠，不是很牢靠。

唐朝吏部選官的通關標準包含「身、言、書、判」四個條件，前三者重視相貌行止、言語表達以及書寫工整優美；後者是指論述順暢有邏輯文采。

四者中「身、言、書」第一眼就能看到，卻以「判」最重要，唐朝杜佑《通典》指出，這是因為從應試者寫地判詞，可以看出真正的斷事能力，內隱的學養，遠比外顯的表現更重要。

現代職場選人類似，即使是花瓶，也只放在合適位置，而且隨時替換，外表亮麗確實占便宜，想要嶄露真正的風采，仍需要透過學習打磨發亮。

學習不只可助我們探索未知和通達事理，也能解決生活和工作上必須面對的難題，透過比較融合去蕪存菁，遇到疑問嘗試請教，在實務中驗證修正，不只強化自己，還能幫助別人。

因為學習是一種連續性歷程，發現不足和需求，是促進學習最好的動力，與其漫無目標地累積知識，不如先看清自己的不足，設定方向，再由小而大、由少而多，邊學邊用，逐步將知識內化成能力。

學習過程難免遇到阻礙，可以省思是否強度不夠，或是需要重新調整目標、方向、方法，益友間互相打氣很重要。

北宋治平元年（西元1064年）12月，蘇軾停留汴京候缺，寫了一首詩送給貧而好學的董傳：「粗繒大布裹生涯，腹有詩書氣自華」，大意是現在雖然身穿粗布衣，只有用粗絲綁髮，只要滿腹詩書，氣質自然高華。又說：眼前雖見香車美女但不羨慕，只要他日榮登黃榜（實現理想）就快慰平生。

胸懷大志的人，不在意沒有立錐之地，不擔心口袋沒有叮噹，願意持續學習，累積腹中才華，在面對機會和挑戰時見招拆招，就能一路響叮噹。

（作者是易群企管資深顧問）