趨勢觀察／赴美擴張 先鞏固台灣核心優勢

7月下旬，緯創投資近7億美元的美國德州D1廠開幕，引來台美政商界與國際媒體高度關注。主因是該廠成功組裝全美首片輝達GB300運算基板並展示AI機櫃，成為繼台積亞利桑那廠產出Blackwell晶圓後，美國在地製造的重大里程碑。

GB300平台作為輝達新一代高階AI運算系統，可能帶來四大深遠影響：

一、擴大台廠營收規模與鞏固供應鏈地位

緯創將AI系統據點移往美國，主因包括貼近客戶、因應台灣土地與電力限制，並降低地緣政治風險。儘管最終組裝落戶美國，但先進散熱、高層數PCB及高功率電源等高附加價值零組件，依然仰賴台灣供應。美國廠產能提升，將帶動台廠整體出貨量同步成長。

二、數位孿生建構智慧製造新標竿

輝達在建廠前即全面導入數位孿生，透過AI模型模擬廠房配置與生產流程，優化組裝測試與能源效率，大幅縮短建廠與改線時程。D1廠擺脫傳統製造框架，轉型為高度自動化的智慧製造中心，顯示美國製造正在形成新的生產模式。

三、台美聯手構築AI黃金三角

在輝達的合作藍圖中，其加州總部專注研發與晶片架構設計，台積亞利桑那廠負責先進晶圓製造，緯創德州廠則承接後端AI系統組裝與測試，三者在美形成「設計、製造、組裝」的黃金三角。面對全球AI基礎建設浪潮，台廠赴美建廠不僅成為下一波工業發展的重要基石，也將加速輝達AI王國的擴張。

四、美國本土AI製造戰略加速成形

透過自動化與精準製造控管成本，美國正展現高階AI製造的競爭力。這意味著輝達正在增加高階AI系統製造的在地能力，逐步降低對單一海外製造基地的依賴。此舉除回應川普政府「美國製造」的政策期待並強化供應鏈韌性外，也展現美方在高階製造與供應鏈布局上的戰略優勢。

另一方面，為因應AI快速發展帶動的強勁需求，台積再加碼投資美國1,000億美元，使累計投資達2,650億美元。龐大的資本支出，象徵亞利桑那布局已非單純海外生產基地，而是正逐步朝向具備完整產業鏈的超大型半導體聚落發展。

當亞利桑那逐漸形成上下游生態系，未來可能建立起「台美雙核心產業體系」。若兩地各自發展專長、發揮互補效益，將是最理想模式；但若亞利桑那最終形成具備完整工程人才、客戶與供應鏈，並逐步建立關鍵技術能力的第二核心，對台灣產業的戰略意義將產生根本轉變。

短中期來看，美國仍高度仰賴台灣的原材料、關鍵零組件與次系統。但長期而言，美方為降低地緣政治風險，仍將持續推動供應鏈在地化。若設備、特用化學品以及零組件供應商赴美設廠並在當地成長茁壯，台灣在特定領域的出貨與市場主導權恐將面臨競爭。

從美國國家戰略視角來看，鼓勵台商投資不僅是招商引資，更是逐步建立獨立運作的本土生態系。今日美方「需要台灣企業」，並不等於八至十年後依然如此。

當美國本土具備完善的工程與製造能力時，對台供應鏈的依賴度將逐步下降，若從地緣政治角度來看，對台灣整體產業與國家利益未必全然正面。

因此，企業赴美設廠本身不是問題；關鍵在於台灣在企業全球化的同時，是否仍能維持「研發能量、下一代關鍵技術、know-how與智財權、高階人才以及供應鏈」的核心地位。海外布局若能與台灣研發、人才與核心製程形成互補，反而可能擴大台灣企業的全球競爭力。換言之，唯有鞏固台灣作為產業發源地與研發樞紐的不可替代性，台美合作才能形成長期的雙贏。

（作者是國立高雄師範大學事業經營學系副教授）