智慧經營／台灣觀光研訓院董事長沈方正 觀光立國 拚兆元產值

台灣觀光研訓院首任董事長由老爺酒店集團執行長沈方正出任，他指出，研訓院定位為國家級觀光智庫，未來肩負政策研究、產業協作與人才培育任務，上任後將優先推動四大工作主軸，協助政府落實「觀光立國」政策，朝2030年觀光產值兆元目標邁進。

串聯地方 傳承交流

沈方正投入觀光產業逾40年，橫跨旅館經營與產業治理，他所領軍的老爺酒店集團更在海外四國設有據點，讓他對台灣觀光定位有相對宏觀的視野。

他表示，觀光不只是景點或一趟旅程，而是旅客從交通、服務、文化到與地方居民互動累積而成的整體體驗；觀光也不能只看人次，更應重視產值，因為觀光串聯地方發展、文化傳承與國際交流。

他指出，研訓院成立後有四大工作重點。首先是「聽得懂」，理解政策方向、掌握產業人力、永續經營及數位轉型挑戰，同時了解地方治理課題並追蹤國際市場變化。

他透露，上任後第一件事就是走訪各縣市、拜會地方產業，「所有政策都要植基於實際需求」，藉平台把地方政府、學校與產業界的期待轉化為具體政策建議。

第二是從推廣景點走向經營目的地體驗。他表示，台灣擁有山海景觀、城市文化、廟宇信仰與濃厚人情味，但須透過完整規劃、精準詮釋與一致服務品質，才能轉化為國際競爭力，讓旅客一來再來。

培育人才 接軌國際

第三是以人才培育為核心。他認為觀光競爭力終究來自人才，台灣以好客聞名，但光有熱忱不足應對全球競爭，研訓院將聚焦服務品質、數據應用、永續管理及AI應用的人才培育。

談到外界關注的國旅房價議題，他以跨國經營經驗指出，同等級國際觀光旅館價格，台灣其實低於香港、東京、首爾、新加坡，只是國人習慣入住較高等級旅館，若跨城市比較相同消費水準，會發現台灣房價相對合理。對於缺工，他認為是全球觀光業共通課題，須業界與學校打造更彈性工作環境，勞動部去年開放海外專業人士來台就業，已對第一線人力有立即幫助。

第四則是落實「處處有觀光、全民享觀光」。沈方正指出，觀光立國與2030年兆元產業目標不能只停留在口號，應透過大型國際賽事、展覽、文化活動，協助中央與地方建立商業模式、發展策略與KPI，並推動國旅轉型，讓更多深具特色的台灣內容成為吸引國際旅客的資產。

談到自我設定的KPI，沈方正表示，三年任期時間並不長，他給自己的目標，是把研訓院工作內容、組織架構與運作型態確立下來。他坦言這份工作牽涉範圍極廣，涵蓋觀光、運動賽事、經濟部會展等領域，研訓院要做的，是協助各部會研究出各自產業與觀光結合的更大發展空間。

他舉例，台灣有多場知名馬拉松賽事，若能推動賽事規格接軌國際，甚至躋身「世界七大馬拉松」等級，並規劃一定比例名額開放國際選手參與，搭配完善配套，就能為運動觀光創造實質產值。

沈方正強調，未來需仰賴政府、產業與地方彼此信任、互相補位，才能把觀光產業做久做好，也期許董監事陣容的民間影響力能成為官民合作創新的示範案例。