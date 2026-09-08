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宏碁50年 微笑半世紀／從信任出發 讓龍夢走向世界

經濟日報／ 施振榮

創辦宏碁後，我很早就把「人性本善」當成企業文化的重要基礎。這不是天真地認為每個人永遠不會犯錯，而是相信大多數人受到尊重、獲得信任、擁有舞台時，都希望把事情做好。真正的授權，不是把工作丟給別人，而是相信他有能力做決定，也讓他承擔決定的責任。

我年輕時每換一個新工作，一開始都不一定懂，但因為有人願意讓我做，我才有機會學。人不是準備好了才有機會，很多時候，是因為給了機會才逐漸準備好。所以宏碁願意讓年輕人上場，也願意繳學費。若主管凡事怕錯、全部自己做，短期看似安全，長期卻失去人才成長。

公司變大後，我更警覺：老闆最大的瓶頸，常常就是老闆自己。如果一千個人的公司，所有重要決策都等一個人批准，公司真正的能力就只剩一個人的能力。因此，領導人最重要的工作，是建立一個不必凡事依賴自己的組織。

我鼓勵「不留一手」。主管若擔心部屬學會後會取代自己，組織就無法傳承。部屬有一天能把你的工作做得比你更好，正是主管的成就。制度可以建立底線，但文化決定上限。真正的傳承，是有一天即使創辦人不在，組織仍能自己面對市場、做出判斷、繼續成長。

宏碁創業之初就確立兩個方向：研發與品牌。台灣若永遠只替別人製造，就很難建立完整的競爭能力。製造能力成熟之後，下一個問題一定是：產品誰設計？市場誰掌握？品牌屬於誰？最後消費者記得誰？

早期「Made in Taiwan」在國際市場並不是今天的形象，常被視為便宜、代工，甚至仿冒。這對台灣品牌是很大障礙。但我認為，既然是瓶頸，就更值得突破。若所有台灣企業都因形象不佳而躲在別人的品牌後面，那形象永遠不會改變。總要有人先走出去。

因此我提出「龍騰國際、龍夢成真」。所謂龍夢，不是要打敗誰，而是希望華人在高科技的世界舞台上能揚眉吐氣，證明我們也能做科技創新、國際管理、全球品牌，也能提出自己的管理思想，為世界創造價值。

1987年，我們把英文品牌從Multitech改為Acer。這不是只換一個名字，而是選擇用長期眼光投資真正全球化的品牌。

品牌也不只是Logo與廣告，而是一家公司長期對市場的承諾：產品、服務、品質、遇到問題時怎麼負責，全部都是品牌。

後來我們提出「Global Brand, Local Touch」。全球品牌必須結合地緣，借重當地人才、尊重當地市場。真正的國際化，不是把台灣人派出去管理，而是讓不同地方的人都能在共同目標下創造價值。

（作者是宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長）

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