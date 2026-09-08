南亞增加電子材料產能布局 第4季電力、醫材也將有斬獲

南亞（1303）8日發布第4季營運展望表示，電子材料已進入成長起飛期，成為公司營收成長主要動力；化工產品也把握乙二醇（EG）外銷市場利差，增開產線、貢獻營收預估9月營收較8月成長、第3季營收較第2季、去年同期增加，第4季營收較第3季增加。

此外，南亞表示，第4季除電子材料外，電力工程產品也已陸續進軍海外市場；醫材產品也開始小規模量產、試銷，展現公司拓展新事業的決心。

南亞表示，人工智慧（AI）已從「概念嘗試」逐漸落地，各項應用推陳出新，對於硬體需求量及等級不斷提升，市場供應短缺，加上產能擴建受限於設備廠商供應能力，南亞旗下銅箔基板（CCL）、玻纖絲/布、銅箔及載板等各項產品銷售量、價大增，營收成長。

南亞8月電子材料營收占比成長至59.8%，更較去年同期大增82.3%。展望第4季，南亞指出，電子材料各產線產能利用率已趨近滿載，除新廠擴建案以外，也積極執行短期產能提升措施，針對銅箔基板廠進行製程優化，並在兩岸增設一定數量的特殊玻纖紡位。此外，新增的玻纖布織機也將陸續到位。上述短期措施預計可於第4季至2027年起開始貢獻產能及營收。

高階電材認證也進展順利。南亞指出，旗下高階材料進入市場時程並非業界最早，但因擁有從玻纖紗、玻纖布、銅箔、環氧樹脂到 CCL、PCB 的垂直整合優勢，有利於材料協同研發，加上近年來致力於市場拓展布局、技術紮根等，已在最近高階產品認證看到良好成果，進程順利且數據表現優異，待放量後，將對營運帶來長期貢獻。

南亞多元布局電力、醫材等，第4季也陸續有斬獲。南亞表示，第4季起電力工程與同業策略聯盟，已有產品陸續進軍北美、日本等海外市場，同時國內也承接水面型太陽能發電廠設計、採購、建造（EPC）標案，穩步前進。

此外，南亞指出，醫材產品經過漫長嚴格的工廠認證、取證與市場布局，也將開始有小量產品量產、試銷，初期營收貢獻占比不大，但已展現公司拓展新事業的決心。