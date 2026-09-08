微風周年慶業績上看57億元 全年力守355億元

微風今年迎接25周年，儘管微風台北車站據點結束營業，集團全年業績仍力拚守住去年高檔。微風集團策略長廖曉喬8日表示，微風台北車站退出後，估計對今年周年慶業績影響約2%，今年全檔周年慶業績目標上看57億元；全年則力拚與去年持平，維持約355億元水準。

微風今年封館活動表現則成為業績支撐，微風南山、微風信義兩場封館派對業績均繳出雙位數成長。廖曉喬表示，集團對下半年營運審慎樂觀，除微風廣場將朝年輕化方向調整，並規劃與韓國新世界合作推出為期半年的快閃企劃，信義商圈旗下三個據點也將啟動聯動改裝。

微風集團百貨事業處執行副總經理蔡碧芳表示，走過25年後，微風下一階段的百貨經營將從傳統「品牌進駐」轉向「品牌共創」，並希望進一步扮演「品牌孵化器」。未來商場不再只依靠固定品牌及固定櫃位，而會增加選品、策展、期間限定及快速輪替等形式。

蔡碧芳指出，百貨未來的競爭重點不只是擁有多少品牌，更重要的是能否快速掌握國際趨勢，把最新品牌、時尚及話題帶給消費者。因此，微風也將從傳統招商進一步轉向「內容經營」，把品牌、藝術、設計及文化等元素帶進商場，藉由持續更新內容，增加消費者走進實體百貨的誘因。

微風廣場下半年也將引進全台首間10 Corso Como，這個被視為全球概念店先驅的品牌，橫跨時尚、設計、藝術、出版及餐飲；國際藝術家CJ Hendry的Flower Shop TAIPEI也將以全台首間快閃店形式進駐。微風南京則引進日本育兒品牌西松屋，開出台北首店，擴大親子及家庭客群布局。

迎接25周年，微風今年邀請韓國女團STAYC擔任周年慶封面人物，並攜手MONCHHICHI推出25周年限定聯名企劃，希望一方面透過K-POP與年輕消費者溝通，另一方面以經典角色串聯不同世代客群。

今年周年慶期間，微風會員於指定區域消費滿額可獲點數回饋，高級珠寶、手錶滿3萬元贈1.5萬點，國際精品、高級寢具滿1萬元贈1萬點，搭配聯名卡及指定會員優惠，全館最高回饋18.6%。

微風也推出長榮航空「周年百萬飛行抽獎」，全館單日累計消費滿5萬元即可取得抽獎機會，獎項包括價值80萬元、50萬元及20萬元的長榮機票。

餐飲方面，微風25周年將推出台韓主廚合作，邀請台灣宴席料理阿燦師與韓國星級主廚金度潤，以台灣辦桌結合韓國Fine Dining，10月2日至4日在微風廣場推出三天限定客座菜單。

蔡碧芳表示，微風未來將持續以「陪伴、引領、創新」為核心，並透過品牌共創及內容經營，讓更多國際新品牌、新文化及新體驗進入商場，強化實體百貨的差異化。