台塑估第4季營業額優於第3季 「金九銀十」旺季買盤有撐

台塑（1301）公布第3、4季營運展望表示，第3季上游原料乙、丙烯供給量增加，開工、產銷率皆提高，惟美、伊戰爭反覆，原油價格上下震盪，使客戶購料心態轉趨保守，預期第3季營業額低於第2季。

不過，第4季則步入中國大陸「金九銀十」傳統石化產品需求旺季，且因巴拿馬運河水位降低，來自美國的低價石化原料減少；加上近期中東衝突升溫，原油及乙、丙烯價格維持高檔，已帶動中國大陸石化產品期貨上漲，支撐石化產品價格。此外台塑開工率及產銷量提高，預期第4季營業額高於第3季。

台塑也指出，第3季有現金股利11億元，以及台塑工業美國公司換股利益約13億元入帳，挹注獲利。

展望石化產品後市，台塑指出，由於原油價格居高不下，帶動原料乙烯、丙烯價格上漲，預期誘發下游客戶「買漲不買跌」補庫存行情，短期石化產品價格呈現震盪偏強走勢。台塑認為，若美伊衝突持續擴大，並影響荷莫茲海峽航運通行，中東石化產品物流受阻，對亞洲石化產品價格有利。

不過，台塑也強調，若原油價格持續維持高檔，但全球終端消費需求未能實質復甦，下游加工廠將因無法轉嫁原料成本，被迫調降開工率，進而壓抑對石化原料的採購動能。

此外，台塑表示，受今年超級聖嬰現象影響，巴拿馬運河水位嚴重下滑，通過船隻受限，美國運往亞洲石化原料減少。且全球氣象機構警告本次聖嬰現象恐為有史以來最大，時間將持續一年半至兩年，有利支撐亞洲石化行情。

開工率部分，台塑預期，第4季將有5個廠歲修，較第3季減少；預估第4季開工率約為75%，高於第3季的65%。