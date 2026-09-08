大魯閣美國第五店開幕 規模增四成搶Sportainment 商機

大魯閣（1432）海外布局持續加速，美國第五家據點—德州聖安東尼奧（San Antonio）店於9月6日（美國時間）正式開幕。開幕當天還沒開始營業，店門口就已排滿等待入場的人潮；正式開門營業後，大批民眾陸續湧入，棒球打擊、遊戲娛樂及酒吧餐飲區迅速聚集人潮，店內充滿歡樂笑聲與熱鬧氣氛，為新店開幕帶來亮眼開局。

聖安東尼店(San Antonio)店是整合營運經驗後的新一代店型，近800坪的營業面積，較過往店型增加近40%。特別是加入了酒吧及完整的餐飲服務，從以棒球打擊為核心的運動娛樂場域，進一步擴大餐飲、派對及社交功能，朝「棒球×科技×餐飲×社交」的「Sportainment」運動娛樂模式發展。

店內設置10道棒球打擊球道、100台娃娃選品機及40台運動型遊戲機，擴大非棒球客群及家庭族群的參與，提高科技化、遊戲化及社交競賽體驗。同時也首次導入完整的運動主題酒吧與餐飲，設置7間獨立Party Room，服務生日派對、家庭聚會、朋友社交、企業活動及各類團體包場需求。讓消費者除了運動娛樂之外，也能在場館內聚餐、觀賽及社交，將消費場景從「來打棒球」，擴展為「來聚會、來用餐來娛樂」，進一步拓展客群及營收。

大魯閣表示，美國前三家店—德州休士頓Katy店、亞利桑那州鳳凰城Mesa店及Chandler店營運持續穩定成長，讓公司逐步掌握美國消費者的休閒娛樂習慣，也更了解酒吧及餐飲服務在營運上的重要性。

除了美國市場的具體進展，大魯閣位於日本關東地區千葉及宇都宮的兩家打擊場，預計於9月底正式開幕。屆時，大魯閣海外營運版圖將涵蓋美國5家、日本2家據點，達成海外市場布局第一階段目標。