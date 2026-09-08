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台塑化9月產能利用率逾九成 預期汽、柴油價差維持強勢

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台塑化（6505）公布9月營運展望表示，預期第3季汽、柴油價差仍將維持高檔。台塑化9月煉油廠煉量為每日50.8萬桶（產能利用率94%）預計第3季平均產能利用率每日49.3萬桶（91%）。輕裂廠OL#3也結束年度定檢，並預計於9月開動，惟配合下游實際需求，第3季平均產能利用率40%。

台塑化分析近期油價走勢指出，8月上旬傳出美國透過阿曼及卡達重啟談判，針對荷莫茲海峽通航機制與停火協議展開密集協商，導致8月上旬油價一度跌破每桶80美元。但在伊朗強烈要求美國必須賠償伊朗戰爭損失後，美國退出談判，並加強對伊朗的經濟制裁，雙方緊張情勢再度升級為新一輪正面軍事衝突。

台塑化指出，雖8月下旬油價持續上漲，但目前美軍持續護航油輪通過荷莫茲海峽，初步估計中東每日約可順利出口1,000萬桶石油，約是戰前的一半水準；且美軍達成摧毀伊朗軍事目標的任務後，可能開始停火。基於以上原因，台塑化預期油價上漲後仍有壓力。

對於煉製毛利預估，台塑化指出，柴油部分，因大西洋柴油供給依舊緊張，且美國柴油庫存持續下降，使歐洲到貨數量仍然有限，加上俄羅斯延長柴油出口禁令，目前大西洋區僅能依靠美國出口柴油支應，推升歐美柴油價差持續上漲。

此外，目前中東煉廠柴油供給及出口尚未恢復，導致原先接收中東柴油的歐洲及非洲，轉向接收印度柴油，但仍難以彌補中東柴油缺口，預期柴油價差將持續維持高點，且仍將大幅超出歷年同期。

汽油部分，台塑化表示，近期美東汽油庫存依舊偏低，且目前柴油價差持續位於歷史高點，促使美國煉廠增加供應柴油、並減少汽油生產，致汽油庫存截至年底都難以增加。此外，巴拿馬運河水位偏低，且通行船舶數量開始減少，導致大西洋區汽油難以供應美西及南美西部，近期已經有部分韓國汽油往南美移動。加上日本短期尚有進口需求，有助於亞洲汽油基本面持穩。

台塑化表示，儘管即將進入汽油需求淡季，但今年中東與俄羅斯出口將大幅減少，印度和西歐過剩的汽油將填補地中海和非洲的缺口，預期亞洲汽油價差仍可維持強勢。

台塑化

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