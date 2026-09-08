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PChome 24h購物中秋預購全面開跑 中秋禮盒預購銷量年增八成
中秋送禮旺季將至，網路家庭（8044）集團旗下PChome 24h購物觀察近一周站上「中秋禮盒」關鍵字搜尋量竄升，較上月成長三倍，中秋月餅禮盒銷售量相較去年同期成長逾八成，買氣持續增溫，民眾已開始為中秋佳節做準備。
PChome 24h購物觀察，今年消費者中秋月餅選擇上追求送禮的「儀式感」，進而帶動三大選品熱潮趨勢：「跨界IP萌經濟」、「星級飯店奢華質感」及「古早味懷舊經典」，從聯名IP禮盒吸引年輕族群與收藏愛好者，到星級飯店禮盒滿足講究質感的送禮需求，再到老字號品牌以經典古早風味滿足家庭團聚與自家享用需求，展現今年中秋送禮的多元選擇。
針對商務往來與長輩送禮等講究體面與質感的情境，尊榮儀式感是許多消費者在意的需求。PChome 24h購物引進多款飯店級限定禮盒，適合作為企業往來與長輩送禮選擇。除了話題與高端送禮，象徵溫馨團聚的老字號經典名店依然穩坐買氣基本盤，憑藉優良口碑與不敗風味，每年皆是消費者穩定回購的熱門品項。
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