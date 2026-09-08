微風25周年慶宣告轉型 三策略啟動新零售布局

微風集團邁入25周年，集團內外仍有幾項挑戰待突破。其中，過去微風引以為傲的「貴婦經濟」面臨消費型態轉變，高端客群的經營模式也必須重新調整；同時面對信義商圈競爭升溫、北車據點退出及年輕客群崛起，微風提出「陪伴、引領、創新」三大策略轉型突圍，從鞏固既有客群、掌握國際潮流到推動品牌共創，迎戰下一個25年的市場變化。

對微風而言，25年累積的高端客群仍是重要資產。微風集團百貨事業處副總經理蔡碧芳表示，今年微風也持續突破傳統百貨的框架，啟動新零售布局。從「品牌進駐」走向「品牌共創」，未來不再只是「誰擁有最多品牌」，而是「誰能更快把世界正在發生的流行與話題帶到消費者面前」。

守住高端客群之餘，如何吸引年輕消費者也是另一項挑戰。微風集團策略長廖曉喬表示，微風近年積極導入韓國品牌，並透過策展、展覽與期間限定合作創造話題，讓商場維持新鮮感，也測試年輕客群對新品牌與新內容的反應。

面對消費世代變化，微風也重新思考「引領」的角色。蔡碧芳表示，未來將持續把全球不同市場的品牌、文化及生活方式帶進台灣，讓微風成為接觸國際潮流的平台。今年持續引進的品牌及內容，也從精品延伸至藝術、設計及生活品味，擴大不同客群的接觸面。

「創新」則是微風面對年輕客群的重要策略。蔡碧芳表示，下一階段商場競爭的關鍵，可能不再只是擁有多少品牌，而是能否快速掌握最新時尚與流行趨勢，將新品牌、新內容及新體驗帶進台灣市場。微風也將從過去以品牌招商為主，進一步走向「品牌共創」，希望成為具有特色國際品牌進入台灣市場的孵化器。

25周年也成為微風串聯不同世代文化的重要時刻。今年微風廣場攜手1974年誕生的經典角色MONCHHICHI推出「MONCHHICHI x BREEZE」25周年限定企劃，推出大型購物袋、帆布袋、雨傘及茄芷袋等限定聯名好禮；另呼應新世代文化，微風25周年更邀請韓國人氣女團STAYC擔任25周年慶封面人物，並參與系列周年慶內容與限定見面活動。