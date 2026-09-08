快訊

二審庭期喬不攏…柯文哲怨「押人逼供」 法官直言：看你們要拖多久

暴食催吐長期低血鉀！24歲吃播女網紅猝逝 百萬帳號全清空

柯文哲力拚二審！李文宗「背信可能認罪」 會計師端木正想緩刑

聽新聞
0:00 / 0:00

微風25周年慶宣告轉型 三策略啟動新零售布局

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
微風集團25周年慶，由微風策略長廖曉喬（左七）帶領集團走向轉型之路。微風／提供
微風集團25周年慶，由微風策略長廖曉喬（左七）帶領集團走向轉型之路。微風／提供

微風集團邁入25周年，集團內外仍有幾項挑戰待突破。其中，過去微風引以為傲的「貴婦經濟」面臨消費型態轉變，高端客群的經營模式也必須重新調整；同時面對信義商圈競爭升溫、北車據點退出及年輕客群崛起，微風提出「陪伴、引領、創新」三大策略轉型突圍，從鞏固既有客群、掌握國際潮流到推動品牌共創，迎戰下一個25年的市場變化。

對微風而言，25年累積的高端客群仍是重要資產。微風集團百貨事業處副總經理蔡碧芳表示，今年微風也持續突破傳統百貨的框架，啟動新零售布局。從「品牌進駐」走向「品牌共創」，未來不再只是「誰擁有最多品牌」，而是「誰能更快把世界正在發生的流行與話題帶到消費者面前」。

守住高端客群之餘，如何吸引年輕消費者也是另一項挑戰。微風集團策略長廖曉喬表示，微風近年積極導入韓國品牌，並透過策展、展覽與期間限定合作創造話題，讓商場維持新鮮感，也測試年輕客群對新品牌與新內容的反應。

面對消費世代變化，微風也重新思考「引領」的角色。蔡碧芳表示，未來將持續把全球不同市場的品牌、文化及生活方式帶進台灣，讓微風成為接觸國際潮流的平台。今年持續引進的品牌及內容，也從精品延伸至藝術、設計及生活品味，擴大不同客群的接觸面。

「創新」則是微風面對年輕客群的重要策略。蔡碧芳表示，下一階段商場競爭的關鍵，可能不再只是擁有多少品牌，而是能否快速掌握最新時尚與流行趨勢，將新品牌、新內容及新體驗帶進台灣市場。微風也將從過去以品牌招商為主，進一步走向「品牌共創」，希望成為具有特色國際品牌進入台灣市場的孵化器。

25周年也成為微風串聯不同世代文化的重要時刻。今年微風廣場攜手1974年誕生的經典角色MONCHHICHI推出「MONCHHICHI x BREEZE」25周年限定企劃，推出大型購物袋、帆布袋、雨傘及茄芷袋等限定聯名好禮；另呼應新世代文化，微風25周年更邀請韓國人氣女團STAYC擔任25周年慶封面人物，並參與系列周年慶內容與限定見面活動。

微風 周年慶 布局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

少了北車的下一步曝光！微風信義區2029年將啟動大改造 今年拚355億元

六度摘星 A CUT 牛排館 首創新品牌「The Grill by A CUT」

旗艦餐飲評鑑「500盤2026」9/21全面發布！重量級評審曝光、跨界「盤後派對」引爆熱潮

懷舊風遍世界／全球夯懷舊 商機上看5千億美元

相關新聞

微風25周年慶宣告轉型 三策略啟動新零售布局

微風集團邁入25周年，集團內外仍有幾項挑戰待突破。其中，過去微風引以為傲的「貴婦經濟」面臨消費型態轉變，高端客群的經營模式也必須重新調整；同時面對信義商圈競爭升溫、北車據點退出及年輕客群崛起，微風提出「陪伴、引領、創新」三大策略轉型突圍，從鞏固既有客群、掌握國際潮流到推動品牌共創，迎戰下一個25年的市場變化。

南亞增加電子材料產能布局 第4季電力、醫材也將有斬獲

南亞（1303）8日發布第4季營運展望表示，電子材料已進入成長起飛期，成為公司營收成長主要動力；化工產品也把握乙二醇（EG）外銷市場利差，增開產線、貢獻營收預估9月營收較8月成長、第3季營收較第2季、去年同期增加，第4季營收較第3季增加。

微風周年慶業績上看57億元 全年力守355億元

微風今年迎接25周年，儘管微風台北車站據點結束營業，集團全年業績仍力拚守住去年高檔。微風集團策略長廖曉喬8日表示，微風台北車站退出後，估計對今年周年慶業績影響約2%，今年全檔周年慶業績目標上看57億元；全年則力拚與去年持平，維持約355億元水準。

大魯閣美國第五店開幕 規模增四成搶Sportainment 商機

大魯閣（1432）海外布局持續加速，美國第五家據點—德州聖安東尼奧（San Antonio）店於9月6日（美國時間）正式開幕。開幕當天還沒開始營業，店門口就已排滿等待入場的人潮；正式開門營業後，大批民眾陸續湧入，棒球打擊、遊戲娛樂及酒吧餐飲區迅速聚集人潮，店內充滿歡樂笑聲與熱鬧氣氛，為新店開幕帶來亮眼開局。

潤泰小金雞鼎晉攻醫美市場…肉毒桿菌素11月三期解盲 拚台灣率先上市

潤泰集團小金雞鼎晉生技（7876）進軍醫美市場異軍突起，執行長周珮芬8日表示，新型肉毒桿菌素OBI-858已完成台灣醫美三期臨床試驗六個月監控期，預計今年11月解盲，明年首季提出藥證申請，目標2028年上半年在台灣上市，搶攻百億市場商機。

日本客戶占比從5%衝上4成 信義房屋不動產東京三田店開幕

深耕日本17年的信義房屋不動產株式會社，2024年起推動深度在地化，日本客戶占比從約5%攀升至逾40%；為貼近在地需求，繼六本木店後再於東京都港區拓點，三田店本月正式開幕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。