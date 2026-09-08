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台灣港務公司高階主管職務調整 林春福接任高雄分公司總經理

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

為因應業務發展及組織運作需要，台灣港務公司9月8日進行高階主管職務調整，相關人事異動包括台中分公司總經理林春福調任高雄分公司總經理、基隆分公司副總經理陳世鴻調陞台中分公司總經理、基隆分公司高級研究員沈光青調陞該分公司副總經理。

新任高雄分公司總經理林春福，國立交通大學交通運輸研究所碩士，歷任台中分公司港務長、總公司助理副總經理及研究委員、台中分公司總經理等職務，熟稔港務經營業務，具備良好溝通協調及聯繫能力。

新任台中分公司總經理陳世鴻，國立成功大學交通管理科學研究所碩士，歷任基隆分公司主任秘書、基隆分公司及花蓮分公司港務長、基隆分公司副總經理等職務，資歷豐富，具交通管理及行銷相關經驗。

新任基隆分公司副總經理沈光青，國立台灣工業技術學院(現國立台灣科技大學)營建工程技術碩士，歷任基隆分公司副總工程司、基隆分公司總工程司、基隆分公司高級研究員等職務，工程業務經驗豐富，具備專業實務及團隊協作能力。

港務公司表示，本次職務調整係配合公司業務發展及主管歷練規劃，透過不同職務歷練，厚植主管經營管理能力，並期發揮團隊專業與協作效能。港務公司未來將持續聚焦「強港航、興觀光、智管理、達永續」四大主軸，穩健推動港埠建設與營運發展，提升整體經營效能，朝智慧化、永續化及國際化港埠發展目標邁進。

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