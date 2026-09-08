潤泰小金雞鼎晉攻醫美市場 肉毒桿菌素11月三期解盲 拚台灣率先上市

潤泰集團小金雞鼎晉生技（7876）進軍醫美市場異軍突起，執行長周珮芬8日表示，新型肉毒桿菌素OBI-858已完成台灣醫美三期臨床試驗六個月監控期，預計今年11月解盲，明年首季提出藥證申請，目標2028年上半年在台灣上市，搶攻百億市場商機。

鼎晉目前最大股東為潤泰集團旗下浩鼎約49%，連同集團其他公司在內，整個潤泰集團持股比約六成。鼎晉近期將辦理1.5萬張增資，目標增資逾4億元，公司並規劃最快2027年底IPO。

鼎晉生技近日剛公告，OBI-858已順利完成衛福部食藥署（TFDA）二期重複劑量安全性臨床試驗，試驗結果顯示，OBI-858於一年重複施打期間具有良好安全性及耐受性，未發現新的安全性訊號。超過半數受試者於一年追蹤期間，僅需接受一次或兩次治療即可維持療效。

周珮芬表示，事實上OBI-858在台灣的醫美三期臨床試驗已經收案完成，近日剛完成600名受試者六個月的監控期，公司預計11月就可提前完成三期解盲，並在明年首季向TFDA提出藥證申請，拚2028年上半年在國內上市。

針對進軍歐美的進度，鼎晉生技OBI-858已獲美國FDA的IND許可，預計今年底啟動醫美二期臨床收案，公司目標2030年能進入歐美市場。此外，鼎晉已開始發展肉毒桿菌素的醫療用市場，目前已鎖定中風後上肢痙攣為適應症，預計今年底能進入臨床一B期試驗。

周珮芬表示，隨著OBI-858將率先在台灣上市，鼎晉未來將採取「授權+經銷」雙軌策略發展，歐美及中國大陸等主流市場尋求國際授權合作；台灣、日本、東南亞、北非、中東及拉丁美洲等區域市場，則尋找經銷合作夥伴。

她強調，目前市場既有肉毒桿菌素品牌與新世代長效產品之間，存在明顯的產品世代與價格帶差異，鼎晉未來不打算與韓系品牌進行低價競爭，而是鎖定歐美高價品牌與韓系低價產品之間的市場空間，以「優質、長效、價格友善」作為產品定位，爭取全球肉毒桿菌素市場商機。