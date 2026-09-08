觀光署：赴陸團體登錄 不涉及旅客個資

為維護旅客安全及旅遊權益，觀光署日前函請旅行社自9月1日起，辦理赴陸考察團、參訪團及民眾自組團業務時，配合於行前至大陸委員會「國人赴陸港澳動態登錄」系統登錄團體資訊。

觀光署強調，旅行社填報的是團體行程相關資訊，不涉及旅客個人資料，相關措施目的在於旅客發生緊急事故時，讓政府能儘速掌握狀況並提供協助。

觀光署說明，旅行社係以「團體」為單位登錄，並未要求旅行社為自由行旅客代為填報。

登錄內容包括旅行社名稱、承辦人員及領隊聯絡資訊、團體人數、赴陸起訖日期及簡要行程等，不包含個別旅客姓名、證件資料等個人資訊。如遇緊急事故，陸委會及海基會即可透過團體行程資訊，第一時間聯繫旅行社，協助確認旅客狀況。

觀光署表示，旅行業辦理赴陸考察團、參訪團及民眾自組團時，應逐團辦理告知旅遊風險、登錄團體行程資訊、填報赴陸業務統計資料及投保旅行業責任保險等四項安全管理措施，主要目的均在保障旅客人身安全及權益。

相關管理措施將就上述四項措施整體辦理情形進行查核，並非僅因旅行社未完成團體資訊登錄，即逕予處罰。

考量該措施自今年9月1日起實施，為讓旅行業者有充分時間熟悉相關作業，觀光署將先以宣導及輔導方式加強協助業者配合填報，如未填報完妥，將先請業者限期改善，如經輔導後仍未改善或再次違規，再視情節輕重依相關規定辦理。

觀光署後續也將向旅行業者說明相關作業方式並持續宣導，期盼與業界共同合作，讓旅客赴陸期間如遇突發事故時，能獲得更即時的協助。