日本客戶占比從5%衝上4成 信義房屋不動產東京三田店開幕

深耕日本17年的信義房屋不動產株式會社，2024年起推動深度在地化，日本客戶占比從約5%攀升至逾40%；為貼近在地需求，繼六本木店後再於東京都港區拓點，三田店本月正式開幕。

台灣赴日置產領導品牌信義房屋不動產株式會社經營日本邁入第17年，深獲台日消費者信賴。社長何偉宏分享，經營在地市場向來是跨國企業的目標之一，對信義房屋不動產株式會社亦然。自成立以來，深耕日本市場的心未曾改變，加上台灣市場曾受疫情鎖國衝擊，讓信義更堅定在地化的腳步不能停，2024年起正式在日本推動深度在地化，面向日本客戶推廣力度加大，帶動整體表現顯著成長，日本客戶占比從5%左右一路成長到超過40%，繳出亮眼成績單。

之所以選於三田設點，何偉宏表示，本地客戶以小家庭為主，購屋多為自用，因此重視交通、地緣關係；而三田一帶是東京都幾個再開發計畫主要的重點地區，有多條地鐵路線通過、交通便利，周遭有慶應義塾大學、東京科學大學等名校校區，亦有許多商辦聚落與行政機關，兼具文教、商業及政府機關，不僅商業蓬勃更有學區，擁人口紅利、區域需求度高，在地潛力十足。

親赴日本剪綵的信義企業集團品牌發展處暨關係企業處副總經理信泓浚表示，奠基在既有的台日鏈基礎下，三田店將成為示範店，象徵信義房屋在港區從六本木店單點出發，與三田店連成一線，再往開設下一家店邁進，將分店以點、線、面向外持續擴散成網，從港區把信義房屋的服務精神拓展出去。

過去因受泡沫經濟影響，日本民眾購屋意願低，但隨市場成熟度、政府把關與人民的交易習慣改變，日人買房比例也持續增加，帶動整體房市的移轉量，看準日本內需潛力，信義房屋不動產株式會社東京第二家路面店正式開幕。何偉宏表示，分店是民眾認識品牌的入口，透過門店展示品牌、進行客戶交易服務，並且做為與當地聯繫的資訊中心；從單店出發，往外經營商圈到整個城市，因此分店的設立擁有重大的意義。

信義房屋不動產株式會社將秉持集團初衷，為台日雙方民眾提供信任、迅速、透明的服務，持續在日本深耕、茁壯，未來也期望將信義房屋集團社區服務精神和理念延伸到日本在地，落實友善社區、減碳環保，邁向永續經營。