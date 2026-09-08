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yoxi 跨足藝文場景搶攻觀展移動商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「藤本壯介建築展」主展區集結逾百件模型與手稿。和泰集團／提供
「藤本壯介建築展」主展區集結逾百件模型與手稿。和泰集團／提供

和泰集團旗下計程車派遣服務品牌yoxi跨足藝文場景，攜手忠泰美術館合作，配合10周年系列展覽《藤本壯介建築展：原初．未來．森林》，推出觀展搭車優惠，盼透過移動服務串聯忠泰美術館與建國啤酒廠兩大展區，滿足民眾觀展期間的交通需求。

《藤本壯介建築展：原初．未來．森林》為日本建築師藤本壯介在台灣舉辦的大型個展，展期自8月15日至2027年1月3日，展覽橫跨忠泰美術館及建國啤酒廠兩大展區，透過建築模型、設計手稿、影像及大型裝置等形式，呈現藤本壯介的創作歷程與建築理念。

藤本壯介為當代國際建築界代表性人物，作品以融合自然、建築及公共空間聞名，並曾擔任2025大阪關西世界博覽會會場設計總監。本次展覽以「未來之森」、「開放之環」、「思想之森」及「軌跡之森」四大主題，探討人與自然、建築與城市之間的關係，呈現對未來生活及城市空間的想像。

由於展覽分設兩處展區，yoxi此次以移動服務切入藝文活動場景，活動期間民眾可在yoxi App輸入優惠碼「忠泰看展」，取得60元搭車金，可使用於前往忠泰美術館、建國啤酒廠，以及兩展區間的移動需求，增加觀展行程安排的便利性。

yoxi表示，近年持續以城市移動需求為核心，除提供日常叫車服務外，也透過藝文展覽、音樂、旅遊及生活等跨業合作，擴大服務場景與消費者接觸點。此次與忠泰美術館合作，則是將交通服務延伸至藝文體驗，讓移動成為串聯展覽內容的一環。

此次搭車優惠活動自8月12日起至2027年1月31日止，優惠碼「忠泰看展」可兌換60元搭車金，優惠券歸戶後60天內使用完畢。每次搭車限使用一張優惠券，且須透過App派遣叫車並搭配信用卡支付。

《藤本壯介建築展：原初．未來．森林》展覽主展區位於台北市大安區忠泰美術館，衛星展區則位於台北市中山區建國啤酒廠成品倉庫，一張展覽票券可通行雙展區。

yoxi以限定車貼串聯忠泰美術館藤本壯介建築展。和泰集團／提供
yoxi以限定車貼串聯忠泰美術館藤本壯介建築展。和泰集團／提供

yoxi 以「你的城市探索夥伴」為概念，攜手忠泰美術館推出限定搭車優惠。和泰集團／提供
yoxi 以「你的城市探索夥伴」為概念，攜手忠泰美術館推出限定搭車優惠。和泰集團／提供

藤本壯介代表作「2025大阪・關西萬博環形大屋根」1：5大型局部建築模型。和泰集團／提供
藤本壯介代表作「2025大阪・關西萬博環形大屋根」1：5大型局部建築模型。和泰集團／提供

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