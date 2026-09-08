電動車成買房條件之一 21世紀不動產：充電樁配備走向住宅新剛需

今年8月台灣新車市場受民俗月影響，整體掛牌數降至29,222輛，較7月減少24.4%，年減0.8%；不過，電動車市場仍維持熱度，Tesla Model 3、Model Y持續交車，國產電動車Foxtron Cavira單月掛牌也達548輛，成為車市焦點。

隨著電動車逐步進入一般家庭，「住家能不能充電」也開始從用車問題，延伸為購屋族評估住宅條件的新指標。

21世紀不動產觀察，過去購屋族挑選住宅，多半優先考量地段、坪數、採光、管理品質與停車位；如今對已有電動車、等待交車，甚至預計下一輛車換成電動車的消費者而言，停車空間是否具備充電條件，也逐漸成為看屋時不可忽略的一環。

不過「有車位」不代表「一定能裝充電樁」。21世紀不動產指出，充電設備還涉及社區供電容量、線路與管槽配置、電表位置、施工路徑，以及公共空間使用與管委會規約等條件。

21世紀不動產指出，尤其中古社區多半興建於電動車尚未普及的年代，即使住戶有安裝需求，也可能面臨電力容量不足、管線配置困難，或社區尚未建立相關管理制度等問題。

21世紀不動產表示，有電動車需求或未來有換車規劃的購屋族，在看屋時可提前把充電條件納入評估，而不是入住後才詢問是否能施工。除了確認車位位置、權利型態與拉線路徑，也可進一步了解社區目前是否已有住戶安裝充電設備、管委會是否已建立申請程序與施工規範，以及社區現有電力容量能否因應更多住戶使用。

21世紀不動產分析，近年新建住宅在規劃上，愈來愈常預留電動車充電所需的管線與設備空間，部分社區也導入EMS智慧電能管理系統，希望透過電力調度與負載管理，提高整體用電效率。

不過，21世紀不動產提醒，「有預留」並不代表入住後一定能順利安裝，實際仍須視社區電力條件、管理規範與住戶共識而定。

對於早期未預留完整充電設備的中古社區而言，也未必只能全面重做電力系統。21世紀不動產桃園藝文店加盟店孫睿帆分享，部分中古大樓在預算有限、無法一次進行大規模電力設備升級的情況下，可透過區分所有權人會議討論，以慢充設備搭配EMS智慧電能管理系統，依照社區可使用的電力容量進行負載管理，作為較具彈性的折衷方式。

孫睿帆表示，以實務案例而言，慢充設備與基本安裝費用可能從數萬元起跳，充電費率則依各社區EMS方案、管理方式及相關成本而有所不同；真正需要處理的，往往不只是設備費用，而是社區是否已有一套能長期執行的管理規則。

孫睿帆舉例，若設備與施工費用由個別住戶自行負擔，仍應先確認管線是否需要經過社區共用空間；一旦涉及公共空間使用、設備管理或額外收費，就須進一步確認社區規約及區分所有權人會議的決議方式；換句話說，當電動車進入集合住宅後，充電已不再只是單一住戶的設備問題，而是逐漸成為社區共同管理的新課題。

除了硬體，社區共識也可能成為充電設備能否落地的關鍵。孫睿帆指出，即使部分新社區已具備EMS、預留管槽及相關充電條件，實務上仍可能因住戶對電動車安全性的疑慮而出現不同意見。

孫睿帆強調，尤其當電動車事故或火災新聞受到關注時，部分住戶甚至可能從反對地下室充電，進一步主張限制電動車進入地下停車場，使原本的設備問題轉變為社區溝通與共識形成的議題。

21世紀不動產企劃研究室副理董家菱認為，購屋族未來評估所謂「電動車友善住宅」，不能只看建案是否標示「預留充電樁」或「導入EMS」，更應了解管委會是否已有明確管理辦法、社區是否已有實際安裝案例，以及當充電需求增加時，是否具備清楚的電力分配、費用負擔與設備管理機制。

董家菱指出，對購屋者而言，真正有價值的未必是一支已經安裝完成的充電樁，而是一個具備合理電力規劃、清楚管理制度，並能隨住戶需求增加持續擴充的社區。即使目前沒有開電動車，住宅的持有與使用時間往往長達十年以上，家庭交通工具卻可能在下一次換車時快速改變，因此從長期居住角度來看，充電基礎設施與能源彈性，也值得像採光、收納、網路管線及停車空間一樣，被納入住宅機能評估。

董家菱表示，從過去購屋族重視「有沒有停車位」，如今開始詢問「車位能不能充電」，交通能源轉型正逐步改變住宅條件的定義；對正在看屋的消費者而言，與其只問「這裡有沒有充電樁」，更應進一步了解社區是否已具備相應的電力配置、管理制度與住戶共識，這些條件也將成為未來衡量電動車友善住宅與居住品質的重要指標。