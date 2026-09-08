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「金龍海嘯」滿兩年 北市賠售最多竟在大安中正區 這類物件虧錢大宗

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
第七波信用管制將滿2年，住商機構統計，台北市近一年交易賠售率僅約5.7%，象徵近一年轉手交易，仍有逾九成交易仍是帳面賺錢；而賠售率最高行政區，則分別為大安、中正及北投區；而若論屋齡，則以30至40年屋齡賠售比率較高。住商機構／提供
第七波信用管制將滿2年，住商機構統計，台北市近一年交易賠售率僅約5.7%，象徵近一年轉手交易，仍有逾九成交易仍是帳面賺錢；而賠售率最高行政區，則分別為大安、中正及北投區；而若論屋齡，則以30至40年屋齡賠售比率較高。住商機構／提供

第七波信用管制將滿2年，住商機構統計，台北市近一年交易賠售率僅約5.7%，象徵近一年轉手交易，仍有逾九成交易仍是帳面賺錢；而賠售率最高行政區，則分別為大安、中正及北投區；而若論屋齡，則以30至40年屋齡賠售比率較高。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，打房衝擊，高總價市場首當其衝，此類物件去化困難之下，出現小部分賠售狀況，此為北市賠售案集中於蛋黃區與部分新古屋的原因之一。

高總價換屋受限，北市蛋黃區賠售案較集中

住商機構根據實價登錄資料，盤整去年9月至今近一年交易，排除一樓、店面、辦公及特殊關係交易後，並比對同樣門牌有轉手案件，比較前後成交總價是否為獲利或賠售。

統計顯示，北市近一年交易中，賠售比例僅5.7%，仍屬少數；其中，從行政區觀察，大安區賠售率最高，比率達10.3%；中正區次之，賠售率9.8%；北投區則位居第三名，賠售率約9.1%。

住商不動產北市區協理錢思明分析，細看各行政區賠售案件，大安、中正區多集中於高總價、大坪數物件，顯示在市場限貸環境之下，較難貸款的高總價換屋產品買氣受限，進而衝擊到此類產品價格。

至於北投區，錢思明指出，賠售戶多數屬價格小幅修正，且公寓、電梯等各類產品皆有，主因為區域部分區域位處蛋白區，機能性較顯不足，若面臨房市翻轉，易出現價格短期盤整。

高屋齡賠售率最高，新古屋高轉手亦有風險

另據統計，細看北市賠售案件屋齡區間，其中屋齡30至40年住宅賠售率最高，比例達6.6%；10至20年住宅則次之，賠售率5.8%；40年以上老屋賠售率則位處第三，賠售率5.4%。

賴志昶指出，市場限貸氛圍濃厚，高屋齡者如本身無臨主要幹道、捷運站等優勢支撐，易有價格鬆動；另一方面，屋齡10至20年的新古屋賠售率竟居於各屋齡區間亞軍，主因是此類物件若為多屬較高單價物件，如入手時間為相對高點，後續轉手仍可能出現帳面賠售。

賴志昶分析，自央行2024年9月推出第七波信用管制措施，已令市場環境趨冷，不過降價潮還未到來，主因有三，一是此波限貸針對買方抽銀根，尤其令換屋族群更顯資金短絀，但並非全台出現經濟危機，或是央行鷹式升息。

另外，近期台股走勢翻紅，對多數手握眾多資產的北市屋主而言，並無降價理由；同時，台北房市具有都更前景性，且優勢地段支撐價格，在種種原因之下，令外界預期的廣泛斷頭並未降臨在北市。

賴志昶提醒，個別物件價格，仍受到地段、樓層、屋況、交易時點等條件影響，購屋或出售前，仍應回歸到近期實價資料，細看同社區、同類型物件進行綜合判斷，才能在房市逆轉之際，以較好價格入手好宅。

第七波信用管制將滿2年，住商機構統計，台北市近一年交易賠售率僅約5.7%，象徵近一年轉手交易，仍有逾九成交易仍是帳面賺錢；而賠售率最高行政區，則分別為大安、中正及北投區；而若論屋齡，則以30至40年屋齡賠售比率較高。住商機構／提供
第七波信用管制將滿2年，住商機構統計，台北市近一年交易賠售率僅約5.7%，象徵近一年轉手交易，仍有逾九成交易仍是帳面賺錢；而賠售率最高行政區，則分別為大安、中正及北投區；而若論屋齡，則以30至40年屋齡賠售比率較高。住商機構／提供

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