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員林黃金帝國拆後規畫2千坪商場招商 已6家廠商領標

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化員林黃金帝國大樓原為14層建築，過去曾是員林站前重要消費娛樂場所，今年5月已拆除完畢，彰化縣府也辦理黃金帝國公辦都更案正式公告招商。圖／彰化縣府提供
彰化員林黃金帝國大樓原為14層建築，過去曾是員林站前重要消費娛樂場所，今年5月已拆除完畢，彰化縣府也辦理黃金帝國公辦都更案正式公告招商。圖／彰化縣府提供

彰化縣政府推動「員林黃金帝國公辦都市更新案」7月30日正式公告招商，目前已有6家廠商領標，其中3家為上市公司。縣府建設處預計9月21日下午2時在台中林酒店舉辦招商說明會，招商至10月30日截止，預計11月進行評選。

位於員林火車站前、荒廢多年的黃金帝國大樓今年5月拆除後，後續開發正式進入招商階段，也成為彰化縣首件公辦都市更新案。基地涵蓋員林段418-1地號等8筆土地，面積5059平方公尺，未來規劃興建地下4層、地上22層住商大樓，並引進2000坪以上旗艦型商場。

縣府今天舉辦地主說明會，建設處指出，7月底公告招商後已有6家廠商領標，其中3家為上市公司。基地位於員林火車站正對面，距車站約300公尺，公有土地占48.5%、私有土地占51.5%，全案採重建方式，並以權利變換方式實施。

縣府指出，招商條件部分，原黃金帝國大樓座落土地原建築容積達781%，依法適用原建築容積1.3倍獎勵；公有土地則享有基準容積1.5倍獎勵。縣府規劃引進2000坪以上商場及地方所需公益設施，希望活化員林火車站前核心區域。

黃金帝國大樓原為14層建築，921地震造成結構受損，加上產權複雜、長期缺乏管理而荒廢，過去與彰化市喬友大樓並稱「北喬友、南黃金」。縣府2024年4月啟動拆除，今年5月完成拆除，如今招商已有6家廠商領標，這棟曾是員林站前地標的老建物，將迎來重新開發契機。

彰化員林黃金帝國大樓今年5月拆除完畢，彰化縣府辦理黃金帝國公辦都更案正式公告招商。圖／彰化縣府提供
彰化員林黃金帝國大樓今年5月拆除完畢，彰化縣府辦理黃金帝國公辦都更案正式公告招商。圖／彰化縣府提供

員林 黃金 都市更新

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