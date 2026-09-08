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苗栗納管工廠今年雙金減免同意了 嘉惠618家約4700萬元
苗栗縣政府評估今年國際經貿情勢嚴峻，推動納管輔導金及營運管理金（雙金）減免，最近獲得經部同意，嘉惠618家納管工廠及特定工廠，減免4700萬元，已完成繳納者，明年折抵費用，協助業者優先降低改善成本，加速完成合法化程序。
中央推動未登記工廠納管及特定工廠登記制度，苗栗縣府協助業者辦理納管申請、改善計畫及特定工廠登記作業，全縣納管618家，合法化前須依工廠規模，每年繳納納管輔導金或營運管理金，金額2至10萬元，作為未登記工廠管理及輔導改善等用途。
縣府指出，近來國際經貿環境快速變動，製造業面臨關稅調整、原物料價格波動、運輸成本，及匯率變化等多重挑戰，衝擊地方中小企業經營，部分縣市推動今年雙金減免，苗栗縣政府最近獲得經濟部同意，618家減免約4700萬元，減輕業者短期財務負擔，有限資源優先投入工廠改善與合法化工作，提升產業競爭力及經營韌性。
此外，縣府成立專案輔導團隊，提供法令諮詢、現場訪視及申請輔導服務，補助業者辦理消防安全、環保設施，及水土保持管理等措施，縣府工商發展處提醒，依工廠管理輔導法規定，已取得改善計畫核定納管工廠，應於2030年3月19日前完成改善並取得特定工廠登記。
縣府呼籲業者把握雙金減免優惠期間，盡速完成各項改善工程及申請作業，預留審查及補正時間，以保障自身權益，完成合法化，洽詢電話037-559254、558528，縣府將提供正確資訊與協助。
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