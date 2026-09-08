苗栗納管工廠今年雙金減免同意了 嘉惠618家約4700萬元

泰山（1218）今（8）日委任友理法律事務所，由行銷副總鈕安澤陪同向台北地方法院遞狀，針對中聯油脂事件造成產品回收、庫存銷毀、消費者賠償、營業及商譽損失，向中聯、福壽實業、福懋油脂及南僑投資控股等4家公司求償10億元。泰山強調不迴避自身應負責任，但供應鏈其他環節若有資訊揭露、風險通報及處置責任，也不應全由泰山及股東承擔。

2026-09-08 11:10