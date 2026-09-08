少了北車的下一步曝光！微風信義區2029年將啟動大改造 今年拚355億元

微風集團迎來25周年慶，下一個25年布局浮上檯面。微風集團策略長廖曉喬8日表示，集團現階段將推動信義區大型改造計畫，具體的計畫預計2029至2030年陸續展開。營運方面，今年前八月整體業績約成長7%至10%，精品買氣維持強勁，雖少了北車據點，全年營收仍力拚持平，目標業績上看355億元。

微風集團今年邁入25周年，走過台灣消費市場與商圈版圖多次變化，北車據點也在今年退出營運。面對據點調整，集團下一階段將把成長重心放在既有據點升級與新項目開發，透過空間改造、品牌引進及不同型態合作，持續擴大整體版圖。

廖曉喬表示，目前信義區已有一項大型改造案正在推進，預計打造不同於現有百貨的空間與內容規劃，有望成為微風少了北車據點後、下一階段的重要成長動能。目前計畫尚未到對外公布階段，預計2029至2030年起分階段陸續展開，後續若新案逐步落地，可望為集團補進新的業績動能。

除了實體據點布局，微風下一個25年也將擴大與國內外品牌及業者的合作。廖曉喬表示，微風與韓國品牌長期都有接觸，未來會持續尋找合作機會，導入韓國品牌、設計及生活風格等內容；合作型態也會更加多元，依不同品牌及主題規劃期間限定與輪替式內容。

她表示，微風希望未來百貨空間能承載更多不同內容，除了時尚，也可能延伸至食品、科技、AI等領域。集團將依自身客群與空間條件，與合作夥伴共同規劃內容，增加消費者造訪實體商場的理由。

營運表現方面，微風今年前八月業績維持成長，約有7%至10%的增幅，精品消費動能尤其明顯。微風集團百貨事業處副總經理蔡碧芳表示，今年高端消費表現仍受到市場環境及消費信心支撐，精品買氣維持一定熱度，成為今年營運的重要動能。

不過，今年微風少了經營近20年的北車據點，仍對部分業績造成影響。蔡碧芳表示，北車退出對今年周年慶檔期目標約有2%的影響，去年周年慶業績約60億元，今年目標約57億元。整體集團全年營收目標則為355億元，在據點減少的情況下仍力拚與去年持平。

廖曉喬表示，北車退出後，集團會持續調整各據點的角色與定位，同時尋找新的成長機會。微風走過25年後，下一階段將以既有據點升級、新項目開發及跨品牌合作為主要方向，逐步建構下一個25年的成長版圖。