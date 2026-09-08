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六度摘星 A CUT 牛排館 首創新品牌「The Grill by A CUT」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
A CUT行政總主廚凌維廉帶領團隊打造全新品牌「The Grill by A CUT」，延續A CUT對食材與烹調技藝的堅持。黃淑惠攝
A CUT行政總主廚凌維廉帶領團隊打造全新品牌「The Grill by A CUT」，延續A CUT對食材與烹調技藝的堅持。黃淑惠攝

六度摘下米其林一星的A CUT牛排館迎接20周年，國賓飯店首度以A CUT品牌跨出飯店，創立全新直火料理品牌「The Grill by A CUT」，進駐台北大巨蛋商場9月10日開幕，展開A CUT餐飲版圖的新布局。

「The Grill by A CUT」也是這個6星級餐飲品牌第一次進駐商場，鎖定商場餐飲市場，並採單點、分享式點菜，這個瞄準年輕、觀光及商務客族群，讓消費者可依喜好自由搭配牛排、海鮮、前菜及甜點。

國賓飯店2007年創立A CUT牛排館，20年來持續從牛肉選材、乾式熟成到火候技術創新，並獲米其林六度肯定，成為全台唯一獲米其林一星的牛排館。除了米其林肯定，A CUT在葡萄酒領域也長期獲Wine Spectator及Star Wine List等國際評鑑肯定，逐步建立星級牛排與餐酒搭配的品牌形象。

國賓飯店表示，A CUT走過20年後，這次創立The Grill by A CUT，是品牌從飯店走向商場的重要一步。新品牌延續A CUT對食材及烹調品質的要求，但在料理風格上進一步轉向直火、新美式，透過龍眼木柴燒及炭火料理，呈現不同於母品牌的餐飲體驗。

A CUT行政總主廚凌維廉表示，A CUT過去強調精準溫控、乾式熟成及頂級食材，The Grill by A CUT則聚焦「野性炭火、餐酒搭配、新美式」三大元素，希望在傳承A CUT技藝的同時，創造更自在、開放的用餐方式。

The Grill by A CUT菜單涵蓋牛排、海鮮、豬排、羊排、漢堡、義大利麵及甜點，採單點及分享形式，讓消費者可以依人數與喜好彈性搭配。牛排選擇包括澳洲銅樹農場純草飼老乳牛帶骨肋眼牛排、日本九州經產和牛紐約克、澳洲Roam草飼老和牛臀肉等，價格從千元上下至5,880元不等。

其中，售價5,880元的澳洲銅樹農場純草飼老乳牛帶骨肋眼牛排，是新品牌主打品項之一。主廚以濕式熟成搭配直火炙烤，強調熟齡乳牛較深邃的肉香及骨邊旨味；售價3,580元的日本九州經產和牛紐約克，則透過龍眼木炭火直烤，凸顯經產和牛較為濃郁的熟成風味。

除了牛排，The Grill也擴大直火料理的應用，推出炭烤緬因龍蝦、炭烤季節鮮魚、炭烤虎蝦、台灣黑豚戰斧豬排及紐西蘭高地和羊等，並以直火炭香串聯不同食材。其中炭烤緬因龍蝦售價2,880元、台灣黑豚戰斧豬排1,880元、紐西蘭高地和羊1,780元。

餐點設計也加入較具新美式風格的品項，例如1,180元的The Grill和牛漢堡，以牛肩肉、牛前胸及臀肉混製漢堡排，搭配自製布里歐麵包、培根、起司及薯條；海鮮細扁麵則結合炭烤草蝦、干貝、透抽及蛤蜊，售價1,180元。

甜點則以美式經典重新演繹，包括火焰阿拉斯加及香蕉船，分別售價380元及480元，透過炭火、炙燒等元素延續餐廳的直火概念。

在空間設計上，The Grill以1920年代美式文化為靈感，融合Art Deco幾何線條、淺色橡木、深色花梨木及琥珀色壓花玻璃，打造兼具復古與現代感的新美式餐廳。全店公共用餐區共78席，另設16席包廂，鎖定商務聚餐、家庭聚會、朋友聚餐及餐酒會等客群。

酒單則延續A CUT的餐酒專業，由原有侍酒師團隊操刀，涵蓋法國隆河谷、勃根地及美國等產區，也提供無酒精飲品選擇，擴大不同消費族群的用餐需求。

對國賓飯店而言，The Grill by A CUT不只是A CUT 20周年的新品牌，也是國賓餐飲事業從飯店場域跨足大型商場的重要嘗試。透過A CUT累積近20年的星級牛排經驗，加上直火、新美式及分享式餐飲概念，國賓希望進一步擴大A CUT品牌的消費接觸面，開啟餐飲事業下一階段布局。

亞洲唯三、全台唯一米其林牛排館 國賓A CUT首創直火料理新品牌。黃淑惠攝
亞洲唯三、全台唯一米其林牛排館 國賓A CUT首創直火料理新品牌。黃淑惠攝

「The Grill by A CUT」 9/10正式開幕。國賓提供
「The Grill by A CUT」 9/10正式開幕。國賓提供

國賓A CUT首創直火料理新品牌「The Grill by A CUT」 。黃淑惠攝
國賓A CUT首創直火料理新品牌「The Grill by A CUT」 。黃淑惠攝

The Grill by A CUT「16席包廂」打造兼具私密與華麗氛圍的沙龍空間。 國賓提供
The Grill by A CUT「16席包廂」打造兼具私密與華麗氛圍的沙龍空間。 國賓提供

The Grill by A CUT入口以深色花梨木、琥珀色壓花玻璃及金屬線條，營造優雅而獨具儀式感的迎賓場景。國賓提供
The Grill by A CUT入口以深色花梨木、琥珀色壓花玻璃及金屬線條，營造優雅而獨具儀式感的迎賓場景。國賓提供

A CUT首度打造直火料理新品牌The Grill by A CUT9月10日開幕。黃淑惠攝
A CUT首度打造直火料理新品牌The Grill by A CUT9月10日開幕。黃淑惠攝

牛排 品牌 米其林

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