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從頂樓農園到社區永續力 鄉林建設以綠色生活 DNA 創造住宅價值

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
近兩年增加種植木瓜、檸檬、火龍果等水果，「空中菜園變農田」住戶更有成就感。鄉林／提供
近兩年增加種植木瓜、檸檬、火龍果等水果，「空中菜園變農田」住戶更有成就感。鄉林／提供

實踐ESG及提升社區價值！鄉林建設（5531）多年來將「空中農園」導入社區，把原本以曬衣、曬被為主的頂樓，轉化為兼具綠化、生態、食農教育與社區交流功能的城市綠洲；近兩年在專人輔導下，更增加種植木瓜、檸檬、火龍果等水果類，而且結實纍纍，「空中菜園變農田」住戶更有成就感。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，建築業不能只關心房子蓋得多高、設備多豪華，更應思考居民搬進去後，能不能住得健康、自在而有感情。真正具有長期價值的住宅，不只是一棟鋼筋水泥建築，更應是承載家庭記憶、促進鄰里交流，並與自然共生的生活場域。

「房子交屋不是建築服務的終點，而是社區生活真正的開始。」賴正鎰指出，鄉林長期強調以人為本，將涵碧樓所體現的自然、人文與生活美學，延伸至住宅景觀、公設與社區營造。空中農園正是鄉林核心DNA的實踐，希望透過居民共同參與，讓建築逐漸長出自己的情感、文化與生命力。

從房地產角度來看，住宅價值除了地段、交通與建築品質，也取決於社區管理、公共空間使用效率及住戶認同感。當居民願意走出家門，共同照顧環境，社區就不再只是陌生家庭的集合。良好的鄰里關係及社區治理，可形成難以複製的軟實力，進一步支撐社區口碑與房產長期價值。

空中農園也讓ESG走入日常生活。環境面可增加都市綠意、減緩屋頂吸熱；社會面透過共同種植及分享收成，促進跨世代交流；治理面則可由管委會建立認養、輪值及維護制度，培養住戶共同管理公共空間的責任感。

賴正鎰認為，ESG不應只有節能設備與工程數據，更應包括「人與人的關係」。一方小農園，能讓長輩、孩子及上班族自然聚在一起，從播種、澆水、除蟲到分享收成，逐漸認識彼此，這正是建築創造社會價值最真實的方式。

他說，像是在新北市蘆洲區的「鄉林淳詠」社區頂樓，已經可見蔬菜、火龍果與木瓜；五股區「鄉林靜朗」則設置空中農園，種植蔬菜、冬瓜及檸檬。種植的項目已經從蔬菜，增加到水果類。

鄉林過去也曾聘請專人教導住戶栽種草莓、番茄及青蔥，讓頂樓成為親子自然教室、長者交流園地，也是上班族放慢腳步的療癒角落。

賴正鎰強調，未來鄉林將依社區日照、風向、載重、防水、排水及維護人力，評估導入火龍果、百香果、檸檬、金桔、草莓及無花果等較高經濟價值作物。重點不在追求商業產量，而是透過專業輔導提高栽種成功率，並將收成發展為果醬、果乾、飲品或節慶活動，形成具有辨識度的社區生活品牌。

賴正鎰指出，真正的永續，是經過十年、二十年後，居民仍願意維護環境、參與公共事務，並以住在這個社區為榮。從頂樓的一株青蔥、一棵果樹開始，串聯環境友善、生活美學、世代交流、社區治理與房產價值，讓住宅不只是安身之所，更成為凝聚人情、創造幸福的永續家園。

他說，鄉林充分利用頂樓的公設空間，未來新案在空間規劃上，除了太陽能發電提供給公設使用，也正在升級社區空間的綠覆率，依各社區條件，輔導種植兼具觀賞、食用及較高經濟價值的水果，讓農園從「種得開心」走向「種得好、能共享、可延續」。

鄉林建設將「空中農園」導入社區，把頂樓轉化為兼具生態、食農教育等功能的城市綠洲。鄉林／提供
鄉林建設將「空中農園」導入社區，把頂樓轉化為兼具生態、食農教育等功能的城市綠洲。鄉林／提供

頂樓 鄉林 永續

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