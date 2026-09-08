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意外！北市這區賣屋賠售率最高 每10件就有1件

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
今年房市仍受打房分為干擾，全台買氣尚未明顯回溫。示意圖／住商機構提供
今年房市仍受打房分為干擾，全台買氣尚未明顯回溫。示意圖／住商機構提供

央行第七波信用管制至今滿2年，先前政策上路時，不少人預測會有一波認賠逃命潮，但住商機構統計台北市近一年交易指出，逾九成交易仍是帳面賺錢，賠售率僅約5.7%，並未出現賠售潮。

不過觀察賠售情況，賠售率最高的行政區，出乎意外為大安區，賠售率達10.3%，等於每十件交易，就有一件是賠售案。另以屋齡來看，則以30至40年屋齡賠售比率較高。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，打房衝擊，高總價市場首當其衝，去化困難之下，出現小部分賠售狀況，此為北市賠售案集中於蛋黃區與部分中古屋的原因之一。

住商機構根據實價登錄資料，盤整去年9月至今近一年交易，排除一樓、店面、辦公及特殊關係交易，並比對同樣門牌有轉手案件，並比較前後成交總價是否為獲利或賠售。

統計顯示，北市近一年交易中，賠售案件占比僅5.7%，仍屬少數；其中，從行政區觀察，大安區賠售率最高，占比達10.3%；中正區次之，賠售率9.8%；北投區則位居第三名，賠售率約9.1%。

住商不動產北市區協理錢思明分析，細看各行政區賠售案件，大安、中正區多集中於高總價、大坪數物件，顯示在限貸環境之下，較難貸款的高總價產品買氣受限，進而衝擊到此類產品價格。

至於北投區賠售戶多數屬價格小幅修正，且公寓、電梯等各類產品皆有，主因為區域部分區域位處蛋白區，機能性較顯不足，若面臨房市翻轉，易出現價格短期盤整。

另據統計，細看北市賠售案件屋齡區間，其中屋齡30至40年住宅賠售率最高，比例達6.6%；10至20年住宅則次之，賠售率5.8%；40年以上老屋賠售率則位處第三，賠售率5.4%。

賴志昶分析，限貸政策下，高屋齡房子如沒有臨主要幹道、捷運站等優勢支撐，較易價格鬆動。

至於屋齡10至20年的新古屋賠售率位居第二，主因是此類物件若為多屬較高單價物件，如入手時間為相對高點，後續轉手仍可能出現帳面賠售，賴志昶表示，自央行2024年9月推出第七波信用管制措施，已令市場環境趨冷，不過降價潮還未到來，主因有三：

一是此波限貸針對買方抽銀根，尤其令換屋族群更顯資金短絀，但並非全台出現經濟危機，或是央行鷹式升息。

二是，近期台股走勢翻紅，對多數手握眾多資產的北市屋主而言，並無降價理由。

第三，台北房市具有都更前景性，仍有地段稀缺性支撐價格。

他表示，個別物件價格，受到地段、樓層、屋況、交易時點等條件影響，購屋或出售前，應依近期實價資料，進行綜合判斷，才能在房市逆轉之際，以較好價格入手好宅。

北市近一年交易賠售率依屋齡分。表／住商機構提供
北市近一年交易賠售率依屋齡分。表／住商機構提供

北市近一年交易賠售率前三名行政區。表／住商機構提供
北市近一年交易賠售率前三名行政區。表／住商機構提供

北市 央行 屋齡

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