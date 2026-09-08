2026台南預售單價王出爐！「國城寶實」68.9萬元登冠

2026年台南預售屋單價王出爐！台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，2026年上半年台南市預售大樓最高成交單價前五名，冠軍為東區平實重劃區預售大案「國城寶實」，今年2月，頂樓戶以總價3,822萬元，每坪單價68.9萬元成交，為近一年來台南預售大樓最高成交單價，亦刷新該社區歷史新高，榮登今年上半年預售大樓單價王！

亞軍為北區「成大之森」以每坪63.9萬元居次，東區虎尾寮商圈「宗大虎隱」以62.8萬元排名第三，北區「國泰原美」及平實重劃區「浩瀚無極」同步入榜五大預售單價王。此外，包括「國城寶實」、「成大之森」、「國泰原美」，均在今年上半年由頂樓戶，以6字頭單價刷下社區新高！

台灣房屋台南富裕加盟店店長林依依表示，五大單價王從地段分布來看，東區平實重劃區就囊括了2席，該區段因坐擁南紡購物中心生活機能，鄰近萬坪平實公園，並具備未來平實轉運站及捷運藍、綠線交通紅利，近年成為台南新興焦點熱區，也是目前房市行情最高的蛋黃區之一；單價王「國城寶實」為台南第一個公辦都更案，大型造鎮規模總銷金額高達四百億元，也是台南史上最高總銷案，去年中旬公開銷售以來即成為市場焦點，受惠地段紅利加持，也讓優質建案相對更具創價優勢。

林依依表示，該案雖以每坪68.9萬元登上今年上半年台南預售單價王，不過，仍未超越同樣位於平實重劃區的指標建案「浩瀚無極」，曾於2024年創下每坪69.7萬元的台南預售大樓歷史最高價。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近一年房市買氣緊縮，對比去年上半年，台南預售交易件數下滑約2成，然而量縮價格未必撐不住，指標性產品仍有機會創高。

觀察五大單價王由東區、北區兩大蛋黃區爭鋒，顯示即使房市處於盤整階段，具備優質地段機能、產品規劃的中高端住宅，仍能吸引市場目光，尤其具景觀優勢的頂樓戶，更因產品稀缺性具備創價條件，成為支撐高單價的重要因素，而預售屋不同於成屋看得見實品格局，購屋族願以高價買單，還有一部分是來自於對建商品牌力的信心。

李家妮指出，五大單價王單價雖高，不過成交總價均落在4,000萬元豪宅線以內，因此較不受央行高總價貸款成數限制影響，對有自住需求及購買力的客群而言，門檻也相對友善。