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台南房市冷？看預售成交價傻眼！這五案都賣到6字頭

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
平實重劃區。圖／台灣房屋提供
平實重劃區。圖／台灣房屋提供

台南預售房市買氣冷，不過，根據台灣房屋集團統計實價資料，位於平實重劃區的預售大案「國城寶實」，今年2月頂樓戶以總價3822萬元，每坪68.9萬元成交，刷新該社區成交紀錄，並登上今年台南預售大樓單價王。

2026年上半年台南市預售大樓成交單價前五名，第二名為北區「成大之森」，第三是東區虎尾寮商圈「宗大虎隱」，第四為北區「國泰原美」，全部都6字頭。

其中，包括「國城寶實」、「成大之森」、「國泰原美」，單價都刷下社區新高。

另外，今年單價第五名的「浩瀚無極」，今年最高價雖是59.9萬，但於2024年即創下每坪69.7萬元的台南預售大樓歷史最高價。

台灣房屋台南富裕加盟店店長林依依表示，五大單價王，東區平實重劃區就囊括了2席，該區段有南紡購物中心生活機能，鄰近萬坪平實公園，並具備未來平實轉運站及捷運藍、綠線交通紅利，近年成為台南新興焦點熱區，也是目前房市行情最高的蛋黃區之一。

其中，今年單價王「國城寶實」為台南第一個公辦都更案，大型造鎮規模總銷金額高達四百億元，也是台南史上最高總銷案，去年中旬公開銷售以來即成為市場焦點，受惠地段紅利加持，也讓優質建案相對更具創價優勢。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近一年房市買氣緊縮，對比去年上半年，台南預售交易件數下滑約2成，然而量縮價格未必撐不住，指標性產品仍有機會創高。

觀察五大單價王由東區、北區兩大蛋黃區爭鋒，顯示即使房市處於盤整階段，具備優質地段機能、產品規劃的中高端住宅，仍能吸引市場目光。

尤其具景觀優勢的頂樓戶，因產品稀缺性具備創價條件，成為支撐高單價的重要因素，而預售屋不同於成屋能看見格局，購屋族願以高價買單，還有一部分是來自於對建商品牌力的信心。

李家妮指出，五大單價王單價雖高，不過成交總價均落在4,000萬元豪宅線以內，因此較不受央行高總價貸款成數限制影響，對有自住需求及購買力的客群而言，門檻也相對友善。

2026上半年台南市預售大樓單價王。資料來源／台灣房屋
2026上半年台南市預售大樓單價王。資料來源／台灣房屋

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