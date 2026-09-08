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同層排水變親民了！台中建商「管存系統」專利 單間衛浴最高省20萬元

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
銳思新創總監許瑞生說，「管存系統」同層排水可實現免降版、免架高、免小梁，降低工法、成本及技術門檻，利於推廣普及。記者趙容萱／攝影
銳思新創總監許瑞生說，「管存系統」同層排水可實現免降版、免架高、免小梁，降低工法、成本及技術門檻，利於推廣普及。記者趙容萱／攝影

政府推動「同層排水」為豪宅備受重視的配管規格，但受限工法、成本及技術門檻，未能全面普及。台中銳思新創、丰閣建築研究室響應政府「同層排水」新法規，經研發成功取得國家級發明專利「管存系統」，主打「免降版、免架高、免小梁」，單一衛浴建置成本最高可省20萬元，可望普及住宅市場。

傳統的跨樓層排水，常因排水管貫穿樓板引發漏水、噪音及維修爭議，甚至導致鄰里對簿公堂。2023年內政部營建署公告「同層排水」新法規，排水管在同一個樓層即可排放到管道間，根除「樓上漏水、樓下受災」的痛點。

從事營建逾30年的銳思新創、丰閣建築研究室總監許瑞生說明，「同層排水」常見工法包括降版式、架高式及牆前式，其中以降版式應用較為普遍，但施工時必須將衛浴樓板降低約30至50公分，以埋設排水管線，增加結構調整、降版、回填等工序，因而增加混凝土及砂石等材料用量，衍生載重、防水及後續維修等問題，令不少建商望而卻步。

許瑞生觀察，傳統工法的核心問題，在於存水彎長期設置於衛浴樓板區域，使建築結構必須配合管線配置調整。銳思新創研發的「管存系統」，是將總存水彎移至管道間，並整合幹管接頭功能，透過排水管兼具存水彎功能，達到免降板、免架高、免假牆及免增設小梁的設計。目前已應用在北部透天住宅及金門五樓公寓。

銳思新創分析，「同層排水」的工法成本，以管存系統成本最低，較降版式工法單一衛浴約可節省5萬元建置成本；與整體衛浴方案相比，單一衛浴的成本差距約20萬元。尤其在建材價格高漲及缺工夾擊下，管存系統透過簡化配管、回填等工序，以及模組化縮短工期、省建材等成本，可望在住宅市場普及。

銳思新創總監許瑞生說，「管存系統」同層排水可實現免降版、免架高、免小梁，降低工法、成本及技術門檻，利於推廣普及。記者趙容萱／攝影
銳思新創總監許瑞生說，「管存系統」同層排水可實現免降版、免架高、免小梁，降低工法、成本及技術門檻，利於推廣普及。記者趙容萱／攝影

台中 建商 專利

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