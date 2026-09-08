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中秋連假現在請假還不晚 搶車票、機票 熱門月餅進入倒數

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
隨著中秋節進入倒數，熱門月餅陸續出現缺貨或停止預購情況，市場可選品項逐漸減少。有送禮或家庭團聚需求的消費者，建議把握現階段供貨狀況提早安排，預留更充裕的選購與送禮時間。賞星鮮／提供
隨著中秋節進入倒數，熱門月餅陸續出現缺貨或停止預購情況，市場可選品項逐漸減少。有送禮或家庭團聚需求的消費者，建議把握現階段供貨狀況提早安排，預留更充裕的選購與送禮時間。賞星鮮／提供

中秋節即將到來，不只月餅要提早挑，連假也很值得好好規劃，今年中秋節落在9月25日星期五，加上9月28日星期一教師節放假，從9月25日至9月28日形成4天連假。現在是9月上旬，距離放假還有近三周，無論想返鄉、安排國內旅行，甚至臨時決定飛出國，都還有規畫空間；但請假、車票、機票與中秋禮盒，也已陸續進入最後安排階段。

對上班族來說，今年更有機會把4天假一路延伸成10天長假；不想出遠門的人，也能利用完整假期安排家庭聚餐、拜訪親友。假期怎麼請、交通怎麼安排、中秋禮盒什麼時候買？趁現在一次整理好，到了連假前就不必再手忙腳亂。

手上有特休的人，可考慮在9月21日星期一至9月24日星期四請4天，加上前一個周末，就能從9月19日星期六一路休到9月28日星期一，達成「請4休10」，很適合安排較長天數的國內外旅行。不想一次用掉4天特休，也可以採取短版安排，例如在連假前後增加1至2天假期，避開部分返鄉或出遊人潮。

海外旅遊方面，今年中秋有完整4天假期，不額外請假，就已經適合安排日本、韓國、香港、澳門、泰國等亞洲短程旅行；若搭配「請4休10」，則連較長天數的海外旅行都能納入考慮。

今年連假從星期五開始，返鄉、聚餐與拜訪親友的時間也可能比中秋節當天更早，因此月餅實際需要準備好的時間，未必是9月25日。

尤其公司送禮、拜訪長輩或親友聚會，如果等到連假前幾天才採買，不只時間緊迫，熱門飯店與名店禮盒的選擇也會逐漸減少。此時挑選月餅，可以先從「送給誰」著手，長輩偏好熟悉滋味，可從蛋黃酥、鳳凰酥等經典選擇；送客戶或重要對象，可優先考慮五星飯店品牌；朋友聚會或年輕族群，奶黃、麻糬等人氣口味則更有分享樂趣。

鳳凰酥禮盒以鳳梨酸甜揉合蛋黃鹹香；奶黃麻糬月餅禮盒則以濃郁奶黃搭配Q軟麻糬，一款經典雅緻、一款展現人氣新滋味，為今年中秋帶來不同選擇。賞星鮮／提供
鳳凰酥禮盒以鳳梨酸甜揉合蛋黃鹹香；奶黃麻糬月餅禮盒則以濃郁奶黃搭配Q軟麻糬，一款經典雅緻、一款展現人氣新滋味，為今年中秋帶來不同選擇。賞星鮮／提供

4天連假無論返鄉團圓或安排一趟小旅行，提早做好休假與交通規劃，就能更從容享受難得的秋日假期。賞星鮮／提供
4天連假無論返鄉團圓或安排一趟小旅行，提早做好休假與交通規劃，就能更從容享受難得的秋日假期。賞星鮮／提供

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