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網友推測台灣店快開了 經部：瑞幸須採陸資管道申請

聯合報／ 記者林海／台北報導

大陸平價咖啡品牌「瑞幸咖啡」來台卡關已久，有網友在社群上發文表示，在店門口發現印有瑞幸咖啡商標的貨箱，推測瑞幸應該要開了。經濟部昨天表示，對於瑞幸咖啡疑似進入台灣，經濟部已發函給國內順昱公司委託的律師事務所，要求本案應由瑞幸咖啡循陸資投資管道進行申請。

瑞幸來台傳聞已久，據傳首家店規畫開在台北市捷運南京復興站周邊，是由順昱以代理的方式引進，但經濟部對此則表示，不論是親自來台展店或者是透過代理商在台展店，都要向經濟部提出申請，而目前都未接到申請。

順昱雖為台資公司，透過代理方式由新加坡引進瑞幸咖啡也符合法規，但仍希望得到經濟部同意後才開店，但經濟部一直不置可否。據了解，經濟部內部經過討論，最終以投審司為主管機關，而投審司先前則認定，順昱並非陸資也非外資，若要引進瑞幸咖啡，合法申請即可。

但此次經濟部又改變說法，要求瑞幸咖啡應該以陸資投資管道申請，也令業界傻眼。

餐飲業人士表示，目前陸資餐飲業直接來台投資的申請，雖然合法，但從未有人通過，因此政府仍是以政治考量，擺明就是不讓瑞幸來台。

瑞幸 陸資 咖啡

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