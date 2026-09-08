頂級商務客機品牌龐巴迪 「空中豪宅」看見台灣工藝

美商Coupang酷澎持續深耕台灣市場，自9月起，Coupang酷澎攜手指標電子票券服務商Edenred宜睿智慧，將便利的線上零售體驗延伸至企業福利與贈禮場景，依據所屬方案選擇Coupang酷澎作為兌換通路，讓贈禮不只「送得到」，更讓使用者能依照自身需求「選自己想要的」。

2026-09-08 01:55