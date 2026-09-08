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頂級商務客機品牌龐巴迪 「空中豪宅」看見台灣工藝
輝達執行長黃仁勳長年搭乘、全球富豪與企業巨擘青睞的頂級商務客機品牌龐巴迪（Bombardier）原本就有台灣工藝，如今再把關鍵機體訂單交給台灣，象徵漢翔為首的台灣航太供應鏈，全面扮演全球頂尖人士空中豪宅的營造商。
龐巴迪是全球商務客機市場兩大指標品牌之一，與灣流（Gulfstream）長期競逐高階市場，旗下Global、Challenger系列幾乎就是全球富豪、跨國企業與政府高階商務飛行的代表機種。
旗艦Global 7500單價約7,500萬美元，最大航程達7,700海里，可執行跨洲長程飛行；黃仁勳近年全球奔波，便長期搭乘Global 7500，讓龐巴迪受到台灣市場高度關注。
這張20年的「全壽期」訂單，也讓漢翔（2634）全新三引擎全面點火。全球AI資料中心掀起搶電潮，帶旺燃氣渦輪及儲能需求，漢翔與GE長期合作的能源事業迎來新商機；加上國防自主需求延續、全球航太景氣回升，AI電力、軍工、航太三大事業同步推進。
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