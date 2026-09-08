聽新聞
0:00 / 0:00
鐵礦煤礦硬挺 鋼市多頭有底氣
鋼鐵原物料行情高歌，鋼價難跌。國際鐵礦砂行情明顯擺脫前波低迷，隨著鋼價築底後反彈，鋼市喜迎「金九」旺季，鐵礦價格近月來由低點反彈超過6%，重新站回每公噸100美元以上，加上煤礦行情居高，鋼價易漲難跌格局確立，後市多頭更有底氣。
中鋼（2002）專家表示，最新商情顯示，大陸進口62%鐵礦CFR價格來到每公噸101.84美元，單月上漲2.56%；若與8月初約每公噸95至96美元低點比較，累計反彈幅度已超過6%。
另一項市場報價顯示，澳洲62%鐵礦一度升至101.25美元、創六周高點，單月漲幅近5%，一舉終結連續四個月下跌走勢。
這波鐵礦轉強，背後反映市場對鋼鐵景氣的預期正在改變。首先是大陸鋼價經過長時間下跌後築底，鋼廠獲利及生產意願改善；其次，9月進入傳統「金九」旺季，市場期待高溫、雨季結束後，建築施工及製造業用鋼需求回升，帶動鋼廠補充鐵礦庫存。
值得注意的是，近期煉焦煤價格同步走強，加上能源及運輸成本提高，使鋼廠原料成本底部向上墊高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。