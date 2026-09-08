中鋼開平高盤 豐興鋼筋連二漲 鋼市醞釀新一波漲價潮

豐興（2015）昨（7）日開新盤價，鋼筋價格連續二周調高，每公噸漲300元，半個月累漲500元；台鋼集團所屬易昇、慶欣欣跟進，鋼市買氣升溫、追單氣氛轉強，伴隨國際原料、半成品價格走高，加上大陸鋼價反彈，鋼市進到「金九銀十」，醞釀新一波漲價潮。

法人分析指出，龍頭中鋼（2002）最新的10月以及第4季廠盤價格以平高盤定調，進一步為鋼市奠定穩固基礎，加上不銹鋼行情跟上調漲腳步，碳鋼、不銹鋼同步轉旺，強化鋼鐵股基本面題材，鋼鐵類股添柴火，中鋼、豐興領軍，新光鋼（2031）、東鋼（2006）、運錩（2069）等樂迎旺季。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情轉強。美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼以每公噸360美元交易，美國貨櫃廢鋼小漲至334美元，澳洲鐵礦砂由每公噸100美元上漲為101.25美元。

上市鋼廠主管說，豐興上周鋼筋每公噸漲200元，本周再大幅調高300元，漲勢比上周墊高50%，凸顯「槍響衝刺的能量加速中」，對市場注入強心針，主因在於買方結束觀望進場，前成交量放大，中部主力廠接單突破萬噸，南部、北部同步出現重量級大單，營造詢價明顯升溫，市場心態由「等跌」轉為「追漲」。

上市鋼廠主管指出，鋼市「金九銀十」旺季行情點火，最新國際鋼價指數顯示，各類涵蓋板鋼、長條在內的全球鋼價指數幾乎全面翻紅，美國、歐洲、亞洲鋼市漲多跌少，中鋼最新的10月以及第4季新價以平高盤定調，更為鋼市帶來高度信心。