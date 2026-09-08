聽新聞
0:00 / 0:00

漢翔拿下龐巴迪20年長約 經長：帶旺台系航太業

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部長龔明鑫昨（7）日出席「漢翔公司與龐巴迪Challenger 3500商務客機前機身簽約典禮」致詞表示，這份航太合約規模龐大，且展望20年全壽期，不是只有漢翔受益，漢翔會與國內的供應鏈串接起來共同承擔，是整個航太供應鏈都會受惠。

漢翔（2634）與加拿大航太集團龐巴迪公司（Bombardier）昨日締結Challenger 3500商務客機（CL3500）駕駛艙暨前機身結構組件策略合作協議（STA）。

龔明鑫強調，這向全世界傳遞一個重要訊息，台灣已成為全世界少數有能力，而且能夠執行中型跟大型民航機機身結構跟組裝製造的國家。

他表示，漢翔在過去20年間，參與龐巴迪CL3500商務客機後機身設計及製造，並且2023年在前總統蔡英文見證下，交付超過千架紀錄。這證明漢翔是龐巴迪最好合作夥伴，同時代表國際企業對MIT的信任。

他表示，漢翔在2024年啟動新一波的業務洽談，經濟部與漢翔組成團隊到加拿大拜訪龐巴迪高層才促成這次簽約，這宣告台灣已成為全世界少數有能力，而且能夠執行中型跟大型民航機機身結構跟組裝製造的國家。

他表示，這份合約規模龐大，且展望20年全壽期，漢翔為主合約，將與國內供應鏈串接起來共同承擔，不單單只是漢翔公司受益而已，事實上整個後面的供應鏈等航太產業都會受益。

航太 漢翔 漢翔公司

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

漢翔接單報喜 取得龐巴迪 CL3500前機身20年全壽期合約

挺漢翔爭取初教機國造 江啟臣：國防自主也要照顧基層勞工

江啟臣喊初教機國造 何欣純挺國防自主培訓人才

SpaceX攻燃氣渦輪 規劃自行生產零組件

相關新聞

漢翔拿下龐巴迪20年長約 躍一級航太供應商 供應鏈同步沾光

漢翔躍升國際一級航太供應商，拿下加拿大龐巴迪Challenger 3500商務客機駕駛艙暨前機身20年長約（全壽期合約），預估至少交付500個機身，形成前、後機身通吃新格局。業內預期，相關供應鏈業者駐龍、千附精密、晟田、寶一等將同步沾光。

酷澎搶攻企業贈禮商機

美商Coupang酷澎持續深耕台灣市場，自9月起，Coupang酷澎攜手指標電子票券服務商Edenred宜睿智慧，將便利的線上零售體驗延伸至企業福利與贈禮場景，依據所屬方案選擇Coupang酷澎作為兌換通路，讓贈禮不只「送得到」，更讓使用者能依照自身需求「選自己想要的」。

企業福利自主選擇 員工更有感

面對員工消費習慣與福利期待同步改變，企業福利正從過去「企業決定發什麼」，走向「員工自己選什麼」。企業提供更彈性、多元且自主的福利選擇，真正回應不同世代與不同生活角色的需求。Edenred宜睿智慧指出，與Coupang酷澎此次合作，進一步將「自主選擇」延伸至全品類線上零售場景。

漢翔拿下龐巴迪20年長約 經長：帶旺台系航太業

經濟部長龔明鑫昨（7）日出席「漢翔公司與龐巴迪Challenger 3500商務客機前機身簽約典禮」致詞表示，這份航太合約規模龐大，且展望20年全壽期，不是只有漢翔受益，漢翔會與國內的供應鏈串接起來共同承擔，是整個航太供應鏈都會受惠。

頂級商務客機品牌龐巴迪 「空中豪宅」看見台灣工藝

輝達執行長黃仁勳長年搭乘、全球富豪與企業巨擘青睞的頂級商務客機品牌龐巴迪（Bombardier）原本就有台灣工藝，如今再把關鍵機體訂單交給台灣，象徵漢翔為首的台灣航太供應鏈，全面扮演全球頂尖人士空中豪宅的營造商。

中鋼開平高盤 豐興鋼筋連二漲 鋼市醞釀新一波漲價潮

豐興昨（7）日開新盤價，鋼筋價格連續二周調高，每公噸漲300元，半個月累漲500元；台鋼集團所屬易昇、慶欣欣跟進，鋼市買氣升溫、追單氣氛轉強，伴隨國際原料、半成品價格走高，加上大陸鋼價反彈，鋼市進到「金九銀十」，醞釀新一波漲價潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。