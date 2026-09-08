漢翔拿下龐巴迪20年長約 經長：帶旺台系航太業

經濟部長龔明鑫昨（7）日出席「漢翔公司與龐巴迪Challenger 3500商務客機前機身簽約典禮」致詞表示，這份航太合約規模龐大，且展望20年全壽期，不是只有漢翔受益，漢翔會與國內的供應鏈串接起來共同承擔，是整個航太供應鏈都會受惠。

漢翔（2634）與加拿大航太集團龐巴迪公司（Bombardier）昨日締結Challenger 3500商務客機（CL3500）駕駛艙暨前機身結構組件策略合作協議（STA）。

龔明鑫強調，這向全世界傳遞一個重要訊息，台灣已成為全世界少數有能力，而且能夠執行中型跟大型民航機機身結構跟組裝製造的國家。

他表示，漢翔在過去20年間，參與龐巴迪CL3500商務客機後機身設計及製造，並且2023年在前總統蔡英文見證下，交付超過千架紀錄。這證明漢翔是龐巴迪最好合作夥伴，同時代表國際企業對MIT的信任。

他表示，漢翔在2024年啟動新一波的業務洽談，經濟部與漢翔組成團隊到加拿大拜訪龐巴迪高層才促成這次簽約，這宣告台灣已成為全世界少數有能力，而且能夠執行中型跟大型民航機機身結構跟組裝製造的國家。

他表示，這份合約規模龐大，且展望20年全壽期，漢翔為主合約，將與國內供應鏈串接起來共同承擔，不單單只是漢翔公司受益而已，事實上整個後面的供應鏈等航太產業都會受益。