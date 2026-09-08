房市928檔推案 六年低點

《591新建案》統計，今年928檔期全國推案數、總銷金額均大減逾二成，其中，推案總銷更蒸發逾1,500億元，僅5,452億元、年減23.3%，檔期案量寫六年新低。業內認為，推案大減反映房市買氣冷、資金緊縮、央行打炒房政策已對建商帶來顯著壓力。

《591新建案》指出，當前建商普遍採取「放緩推案、觀察買氣」保守策略，將銷售重心轉向去化既有餘屋、剛性需求買盤為主；在此之下，認為第4季預售市場仍為打底階段，一手市場仍將是由剛性需求及品牌建商個案表現。

資料顯示，今年928檔期全國推案個數為246個、年減21.2%，推案金額僅約5,452億元，較去年同期7,106.5億元減少逾1,500億元，年減幅達23.3%，寫下2021年以來的六年新低，顯示建商冀以延後推案度過這波房市不景氣。

觀察六都、新竹縣市推案概況，僅台北市、新竹縣市總銷金額逆勢成長，其餘五都全數衰退，尤其中南部市場面臨嚴峻降溫考驗，推案總銷出現崩跌式下滑。又以高雄市減幅達66.6%最高，台中衰退近五成、台南也有逾四成跌幅。