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酷澎搶攻企業贈禮商機

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
Coupang酷澎攜手電子票券服務商Edenred宜睿智慧，將便利的線上零售體驗延伸至企業福利與贈禮場景。Coupang酷澎／提供
Coupang酷澎攜手電子票券服務商Edenred宜睿智慧，將便利的線上零售體驗延伸至企業福利與贈禮場景。Coupang酷澎／提供

美商Coupang酷澎持續深耕台灣市場，自9月起，Coupang酷澎攜手指標電子票券服務商Edenred宜睿智慧，將便利的線上零售體驗延伸至企業福利與贈禮場景，依據所屬方案選擇Coupang酷澎作為兌換通路，讓贈禮不只「送得到」，更讓使用者能依照自身需求「選自己想要的」。

Coupang酷澎提供涵蓋日用品、食品飲料、3C、美妝保養等多元商品選擇，滿足顧客不同生活情境購物需求。自2022年在台灣推出「火箭速配」、「火箭跨境」服務以來，與國內外品牌密切合作，將豐富且品質良好的商品快速送到顧客手中，過去一年內達成連續三季營收年增率三位數的成長表現。

同時，Coupang酷澎將「以顧客為核心」的理念延伸至線上零售的各個環節，從下單、配送到售後服務，提供24小時免費客服專線及App文字客服等服務，持續完善顧客從線上購物到收件後的整體體驗。

Coupang酷澎台灣資深產品總監林子豪表示：「此次合作將Coupang酷澎的線上零售服務優勢帶進企業福利場域，為企業增加更貼近日常生活的數位贈禮選擇，使用者可依個人與家庭實際需求，自由選購Coupang酷澎『火箭速配』豐富商品，並享有最快隔日到貨的便利配送服務，讓一份企業贈禮延伸出更多元的使用方式」。

Edenred宜睿智慧使用者取得企業發放的福利、禮金或獎勵後，可於Edenred App點選Coupang酷澎並選擇100元、500元、1,000元、2,000元及3,000元等面額，每項面額皆有專屬一次性序號，即可回到Coupang酷澎App結帳流程兌換。從日常用品補貨、家庭採買，到3C新品或個人喜愛商品，將企業提供的福利轉化為真正符合自身需求的消費選擇。

Coupang酷澎持續以「令顧客驚艷」為目標，未來也將持續透過多元合作，讓更多顧客享受Coupang酷澎最多元的選品、最貼心的服務與最便利的配送。

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