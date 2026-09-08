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企業福利自主選擇 員工更有感
面對員工消費習慣與福利期待同步改變，企業福利正從過去「企業決定發什麼」，走向「員工自己選什麼」。企業提供更彈性、多元且自主的福利選擇，真正回應不同世代與不同生活角色的需求。Edenred宜睿智慧指出，與Coupang酷澎此次合作，進一步將「自主選擇」延伸至全品類線上零售場景。
根據Edenred宜睿智慧與104人力銀行發布的《2026員工福利大調查》顯示，年終獎金是唯一橫跨20至59歲四個世代、共同高居榜首的福利；在非財務福利上，不同世代呈現明顯差異。
調查進一步指出，企業難以用一份固定福利清單滿足所有員工，藉由導入「自選式」福利，提供員工更多選擇。 從電子票券開啟線上通路，讓員工依照自己的年齡、生活型態與當下需求，自主選擇真正需要的商品，是企業福利從「有提供」走向「有感」的重要關鍵。
Edenred台灣總經理吳宗翰表示：「此次與Coupang酷澎合作，不僅拓展Edenred的網購通路布局，更重要的是回應企業員工日益多元的福利需求。從年輕世代重視生活彈性與數位工具，到成熟世代關注家庭與健康保障，企業很難用單一福利滿足所有人。透過電子票券與全品類網購服務，讓員工擁有更多自主選擇的權利，才能讓福利真正走進每個人的日常生活。」
Edenred深耕台灣企業福利數位化服務逾15年，具備企業採購、數位票券發行、數位發放管理及上萬店點兌換等完整能力。累計發行超過3億張電子票券，串聯超過200家合作品牌，涵蓋線上零售、餐飲、超商、百貨、量販、旅遊及生活服務等多元消費場景。
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