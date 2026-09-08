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智慧經營／大亞電線電纜董事長沈尚弘 築起韌性電網防火牆

經濟日報／ 江睿智
大亞電線電纜沈尚弘董事長表示，大亞在能源電力供應扮演要角，正建立替代材料資料庫，讓材料來源多元化，避免受國際供應鏈波動影響。聯合報系資料照
大亞電線電纜沈尚弘董事長表示，大亞在能源電力供應扮演要角，正建立替代材料資料庫，讓材料來源多元化，避免受國際供應鏈波動影響。聯合報系資料照

台電強韌電網計畫、AI資料中心及高科技建廠等，都使得大亞（1609）電線電纜滿手訂單。但在當今地緣政治頻仍，且中東戰爭仍未解，董事長沈尚弘有感而發地說，台廠技術可完全掌握，惟部分原物料仍仰賴國外，包括銅、以及膠連聚乙烯等，大亞正建立替代材料資料庫，讓材料來源多元化，避免受國際供應鏈波動影響。

拚國產化 確保備援

沈尚弘表示，大亞在能源電力供應上扮演要角，也受惠於國產化政策。過去以來經濟部及台電支持國產化政策，大亞是做電線電纜，「161Kv、345Kv這些微血管、大動脈，還有配電盤、電壓器」，電才能送到家中。早期超高壓電力電纜者都採國際標，向日本歐美採購，但現在台灣在電力設備上都可以做到全面國產化。

他記得20多年前，南科超高壓電纜故障，是由歐洲電纜廠商供應，大亞接到緊急任務搶修，好在有國產化，很快就將故障零件替換掉，否則南科停擺時間要更久。

此外，安全性考慮在國產化很重要，當年大亞也在高雄建超高壓電纜，這就像超大主動脈，若是這條電纜故障，台灣恐怕就停電停一半。

他表示，在國產化扶植下，很多製造技術台廠可以處理，惟在供應鏈上，無法自給自足，例如銅，現大部分是從南美洲來；膠連聚乙烯則是製造超高壓電纜的石化原料，台電對此也有很嚴格要求，這些供應商是不能隨便更換，若上游石化原料來源有問題就會影響供應鏈。

沈尚弘強調，台廠在製造技術上都沒有問題，原物料部分，目前除了台電少數指定材料外，大亞正致力建立替代材料資料庫，讓材料來源多元化，避免受國際供應鏈波動影響，甚至影響到對台灣電力供應。

他提及，現在AI算力中心，做CPU及GPU，都要很多電力，也要很多電線電纜，大亞除了提供台電輸配電穩定可靠外，也為很多高科技終端客戶建廠提供產品及服務。

智慧製造 完善品質

比較大的挑戰是「品質及產能」，他提及，2008年至2013年台電面臨虧損，台電建設投資趨緩，採購量只有原先20%至30%，「供應廠商最怕的是需求突然降低，以及需求突然上升」。

他回憶，台電採購量下降那幾年，廠商很不能適應；但現在AI及建廠用電需求急劇增加，也是供應商很頭痛的問題，大亞電纜設備也要三年才能交貨。

他表示，大亞在既有設備下，盡量提高妥善率、完善率，提升社會產能；運用智慧製造、AI監控系統，目前在製造設備、品質檢驗設備都有很大提升，確保產能提升及品質保證。

大亞不只做電線電纜，也做發電、傳輸及儲能。沈尚弘表示，從業者角度來看，發電不論是太陽能、離岸風電、IPP、LNG發電等，必須要取得社會執照，但很無奈的是，很多業者即便合乎法規，也很難拿到執照，他強調，能源及經濟、環保必須要取得妥協，才能長久發展。

韌性電網 亞電 電纜

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