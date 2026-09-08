商業興觀點／泰國節能夯 台企商機大

地緣政治風險升高，讓能源安全從國際議題變成企業經營考題。對泰國而言，壓力首先反映在能源成本。泰國發電所需液化天然氣約30%至40%仰賴進口，一旦中東局勢升溫或國際燃料價格波動，企業用電成本便可能隨之上升。對大型零售、商辦、工廠與工業園區來說，節能已不只是環保選項，而是直接影響營運成本與獲利能力的現實課題。

泰國綠色能源市場正進入「成效導向」階段。過去太陽能設備導入已相對普及，單純銷售太陽能板或一般節能設備，容易陷入價格競爭。現在買主更關心的是：導入後能不能省下電費？多久可以回本？節能成效能不能被清楚證明？後續設備維護誰負責？

因此，泰國市場正從「買設備」走向「買成效」，也讓能源管理、儲能調度、節能驗證與在地維運成為採購決策關鍵。

以泰國中央集團（Central Group）為例，該集團每年電費支出約100億泰銖，是泰國具的大型用電戶。單一大型商場用電量甚至可能超過一個行政區，主要耗能來源包括空調、手扶梯馬達、冷鏈系統與大型商業空間用電。

對這類企業而言，節能不是形象工程，而是實際的成本管理。若能透過感測器、AI能源管理、空調優化、冷鏈節能或儲能調度降低用電成本，就有機會直接反映在企業損益表上。

不過，泰國買主並不是看到好技術就會買單。多數企業最在意三件事：投資回收要清楚、節能成效要能驗證、後續維運要有人負責。尤其節能專案常涉及長期合約與效益分潤，如果節電成果說不清楚，就容易產生付款爭議。

例如設備在冬季導入，到了夏季因氣溫升高、空調負載增加，總電費可能仍然上升；若沒有國際標準的驗證方法，業主可能誤以為設備無效。因此，泰國買主普遍要求節能服務業者採用國際節能績效量測與驗證規範（IPMVP），以數據校正天氣、使用率、產量變化等外部因素，避免單看電費高低造成誤判，進而證明設備真正帶來的節能效益。

這正是台灣業者的切入機會。台灣在高效率設備、電力電子、感測器、能源管理平台、AIoT整合與系統維運方面具備基礎，若能進一步提供清楚的節能數據、回收期試算與可分階段導入模式，就能降低買主對初期投資的疑慮。

建議台商進入泰國市場第一步可先鎖定大型零售、商辦、工業園區或高耗能製造場域，建立小型示範案，透過實際運轉數據證明節能成效與投資回收。第二步再與在地系統整合商、能源服務公司、工程承包商及產業協會合作，擴大到連鎖通路或工業客戶建立成功案例，就有機會打開市場。