從寓言學管理／斷尾求生 三原則穩住人心

話說，一隻狐狸因陷入捕獸器而失去尾巴。他覺得恥辱，於是勸其他狐狸也割掉尾巴，如此，他的缺點就可掩飾過去。他召集所有狐狸，說尾巴累贅、難看又不實用。然而，另一隻狐狸一語道破：「若不是對你有利，你不會這麼賣力地勸我們。」──《伊索寓言》

〈斷尾的狐狸〉寓言中，建議究竟出於善意，還是為了自身利益？其實看得清清楚楚。

當組織在景氣衰退、產業萎縮、併購整併、策略轉向時，都可能不得不砍掉尾巴。它是組織求生的策略之一，讓部分人先下船，以免整艘船沉沒。

這是企業界的自然現象，卻始終帶著強烈的人性衝擊。在「斷尾求生」的戲碼上演時，人們的思考與反應，與這群狐狸並無二致。

對員工而言，「被斷尾」不僅是一封通知書，還包含一連串複雜情緒。

˙被否定的羞辱：我做錯了什麼？

˙對未來的恐懼：我還找得到下份工作嗎？

˙形象受損的焦慮：回到家，我怎麼面對家人？

˙對個人價值的動搖：我是否從未真正被重視過？

即使，處理過程合規且合法，但在華人文化「情、理、法」排序下，裁員往往被視為無情，人性自然難以釋懷。

因此，在裁員期前後，管理者須特別留意，真正的危機，不是被裁的那群人，而是仍留在組織裡的那群人。若處理不當，斷尾的負面影響擴散極快，包括謠言四起，人人自危、績效下降，無心工作、優秀人才提前跳船，以及外部人才對企業失去信任，不願加入等。

這就像寓言中那隻失去尾巴的狐狸，若讓他的心態蔓延，整群狐狸都會陷入恐慌與自保中。

企業怕的不是裁員，而是未裁先亂。

從正向角度看斷尾行動，它不必然是壞事，反倒是個檢視、調節人力的機會。做得好，可以區辨人才價值，去蕪存菁。但做得不好，反將導致人才流失的逆淘汰。所以，「怎麼斷」決定了組織的後續命運，故建議掌握三大原則：

原則一：透明，而非黑箱

裁員原因、標準、流程、時間點等資訊愈不透明，謠言愈快生成。

建議舉辦說明會或即時公告進度，並提供問答與澄清空間，對暫時無法回答的議題訂下回覆時間。員工可以接受壞消息，但無法接受「不知道」。

原則二：一致，而非雙標

裁員標準若反覆、模糊、不一致，員工的信任會立即崩塌。要讓人心穩定，應有一致性的處理原則。此外，管理階層的言行必須展現一個明確的訊號：清楚、一致、公正。

原則三：有情，而非冷處理

企業依法裁員是底線，但「有情」處理，才能換取長久的名聲與信任。

除了核給合理甚至優於法規的資遣費之外，還可提供轉職輔導、媒合資源等額外支持。每位被斷尾員工背後，都是一個家庭。用人性的方式送別他們，是組織的責任，也是在外部建立好口碑的關鍵。

組織發展不可能永遠擴張，裁員也不是管理失敗的同義詞。因此，問題從來不是「要不要斷尾」，而是：在不得不斷尾時，是否仍能看見人性、尊重價值、維持信任？

狐狸的寓言提醒我們，當組織發生不可抗力因素，如果領導者只顧保住自己、忽略他人感受，那麼團隊將不再相信他。

相對地，領導者在艱難時刻依然保留一分人情，在震盪中維持信任，才能在斷尾後，仍讓組織昂首前行。