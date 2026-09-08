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發現薇趨勢／大學的下一個十年…

經濟日報／ 王薇瑄（聲鮮時采科技營運長、科技媒體專欄作家）

讀者們有沒有想過：「大學未來將扮演什麼角色？」

過去，我們把大學視為選擇專業、深入知識的殿堂。學生依照興趣與學科專長進入不同科系，用四年建立一套學科架構，再把這些知識帶進職場。大學之所以重要，是因為它掌握專業知識的入口，也決定知識如何被分類、傳授與認證。

但生成式AI正在改變這個前提。今天，學生不只可以隨時向AI提問，還能要求它依照自己的程度重新解釋、補足背景、比較觀點，甚至把同一個問題同時放進科技、商業、心理與社會脈絡中分析。相較於固定教材與學期進度，AI回應得更即時，也更容易跨越科系邊界。

這不只是教學工具的升級，而是大學的核心產品正在被拆解。

過去，學生須先進入一個科系，才能接近一套專業體系；未來，他們可能先從問題出發，再即時調用不同領域的知識。知識正從一種必須進入特定機構才能取得的資源，變成隨時可以使用的服務。當學習不再必然依附教室、課表與單一學科，大學作為「知識供給者」的角色，自然會被弱化。

因此，大學下一個十年的關鍵，並不是再增加多少課程，也不是把AI塞進既有教學，而是重新回答：當知識取得不再稀缺，大學還能提供什麼？

答案可能是從知識機構，轉型為一套「成長基礎設施」。

首先，大學要從傳授答案，轉向組織問題。真實世界很少按照科系出題。企業營收下滑，可能同時涉及產品、品牌、數據、組織與消費心理；城市人口流失，也不可能只靠單一專業處理。未來的大學應把真實問題帶進校園，讓學生從定義問題、尋找資源、跨域合作到驗證方案，完成一整段知識被使用的過程。

教師的價值也會跟著改變。當AI可以解釋理論、整理資料，教授最重要的工作就不再只是把內容講完，而是判斷問題是否問對、指出推論漏洞、建立品質標準，並讓學生理解每一個選擇所帶來的後果。教師將從知識傳遞者，轉為思考品質與實踐過程的把關者。

校園也必須重新定義。當知識可以在任何地方取得，大學最難被取代的，反而是人與人的相遇。不同背景的學生一起生活、合作、運動、創作與辯論，形成高密度的人際網絡。健身房、共同工作空間、創作基地、實驗場域與社群活動，不再只是附屬設施，而可能成為下一代大學的核心教育環境。

近年有許多大學開始引進「創業基地」或是「業師計畫」的概念，歡迎職場上有成就的學長姊回校分享他們的創業理念，但仍須考慮業師創業時代與現今差異下，造成的資訊、資源與途徑的落差。

AI不會讓大學立刻消失，卻會迫使大學離開最熟悉的位置。未來十年，大學之間真正競爭的，不再是誰擁有最多知識，而是誰能把人、問題、資源與機會組織得最好。

當大學的定位從單向的知識傳遞，變成直接培養學生與AI協作，與同儕合作，並養成解決問題的能力，大學的下一個角色，或許不再只是知識的殿堂，而是一個讓年輕人練習進入真實世界，並解決問題的地方。

科系 學生 大學

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